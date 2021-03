Die Stadt Tübingen hat am Dienstag ein Modellprojekt für mehr Öffnungen gestartet: An mehreren Teststellen in der Stadt können die Menschen kostenlose Tests machen, das Ergebnis wird bescheinigt. Wer negativ ist, darf ins Theater oder einen Kaffee trinken.

Sendung am Di , 16.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW