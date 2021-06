per Mail teilen

Es sind erste Schritte in Richtung Normalität: Modellversuche in Clubs sollen zeigen, wie und wo Party wieder möglich ist - trotz Corona. Diese Vorgaben müssen die Betreiber jetzt erfüllen.

An landesweiten Modellprojekten sind zwei Clubs aus Ravensburg beteiligt: die "Kantine" und das "Douala". Sie sollen vier Wochen dauern und werden vom örtlichen Gesundheitsamt überprüft.

Corona-Test vor und nach dem Clubbesuch

Als Bedingung für den Modellversuch wurde unter anderem festgeschrieben, dass nur ein fester, namentlich bekannter Personenkreis pro Abend Zutritt zu den Clubs haben soll. Man wolle ein Kommen und Gehen verhindern, teilte die Behörde auf SWR-Anfrage mit. Außerdem müssen sich die Clubbesucherinnen und -besucher an Nachtests beteiligen. Für all das brauche es ein Datenschutzkonzept. Die Auslastung der Räume dürfe bei maximal 40 Prozent liegen und es solle Aerosol-Messungen geben, so das Gesundheitsamt Ravensburg weiter. Jetzt werde geprüft, ob es den Clubbesitzern möglich ist, diese Voraussetzungen umzusetzen.

Club "Kantine" will Anfang Juli starten

Im Ravensburger Club "Kantine" laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. "Wir starten Anfang Juli", sagte René Minner dem SWR. Besucherinnen und Besucher müssen dann eine Buchung vorlegen und einen digitalen Nachweis über einen aktuellen Schnelltest. Für den notwendigen Corona-Nachtest plant Clubbetreiber Minner ein Pfandsystem. Gäste müssen einen Geldbetrag in der Größenordnung von 30 Euro hinterlegen. "Damit sie dann auch sicher den geforderten Nachtest machen", sagt Minner. Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts in der "Kantine" hat die Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Stuttgart setzt auf Distanztracker

Die Stadt Stuttgart will ebenfalls erproben, unter welchen Bedingungen Clubs wieder öffnen können. Der Gemeinderat gab grünes Licht für einen Modellversuch mit sogenannten Distanztrackern - also Abstandsmessern. Sie sollen enge Kontakte zum Beispiel unter Clubbesuchern oder bei Konzerten nachvollziehbar machen.

Wann genau es losgehen könnte, ist noch offen. Derzeit werde erarbeitet, unter welchen Bedingungen sich Betriebe an dem Modellversuch beteiligen können, schreibt die Stadtverwaltung auf SWR-Anfrage. Dabei sollen die jeweiligen Konzepte erprobt werden, die die Betreiberinnen und Betreiber entwickelt haben. Anschließend erfolge eine öffentliche Ausschreibung. Zugleich werde der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg eingebunden und auch ethische Fragen sollen berücksichtigt werden, hieß es.

"Chaos Computer Club" skeptisch

Der "Chaos Computer Club" (CCC) hat sich zu den Distanztrackern bereits skeptisch geäußert. "Diese Distanztracker werden das Ziel der Sicherheit gegen Infektionen nicht einlösen können. Die Hoffnung auf die Technik ist schlicht übertrieben", schrieb der CCC auf SWR-Anfrage. Er sprach sich für eine gute Be- und Entlüftung von Innenräumen aus. Das sei nach heutigem Wissen ein echter Schutz beim Aerosol-Infektionsrisiko.

Stadt Stuttgart erwartet zusätzliche Erkenntnisse

Die Stadt Stuttgart hält das alleine für nicht ausreichend. Sie verspreche sich von dem Distanztracker-Modellprojekt unter anderem Aufschluss darüber, wie hoch jeweils die Wahrscheinlichkeit der Krankheitsübertragung bei unterschiedlichen Veranstaltungskonzepten sei, heißt es in der städtischen Mitteilung. Außerdem solle herausgefunden werden, bis zu welchen Inzidenzwerten Veranstaltungen sicher durchführbar sind. Deshalb soll es Modellversuche sowohl bei Indoor- als auch bei Outdoor-Veranstaltungen geben - "mit einem Schwerpunkt im pop-kulturellen Bereich und Jugendbereich, die über die aktuell laut Corona-Verordnung geltenden Regelungen hinausgehen", so die Stadt Stuttgart.



Stuttgarter Clubs hoffen auf mutige Schritte

Wie viele bei dem Modellversuch dann tatsächlich mitmachen, sei noch nicht klar, sagt Hannah Japes, erste Vorsitzende des "Club Kollektiv Stuttgart", einem Interessenverband von 55 Clubs und Veranstaltern. Aktuell überlege eine Handvoll Betriebe, ob sie sich an dem Projekt beteiligt, so Japes.