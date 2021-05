Wann kann ich wieder Gast in einem Restaurant sein oder einen Biergarten besuchen? All diese Fragen hängen aktuell von der Corona-Inzidenz ab, die im Land derzeit sinkt. Das bringt Aussicht auf Öffnungen.

In den baden-württembergischen Städten und Landkreisen wächst die Hoffnung, rechtzeitig zu den Pfingstferien die wichtige Schwelle bei der Corona-Belastung erreicht zu haben und Öffnungen in Angriff nehmen zu können. Lagen am Sonntag noch 37 der 44 Regionen über dem Wert von 100 Ansteckungen bei 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, so unterschritten am Montag zwei weitere den wichtigen Wert. Mehrere andere Kreise wie der Ortenaukreis und die Stadt Karlsruhe dürfen in den kommenden Tagen folgen, wie aus den Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) von Montag (Stand: 16 Uhr) hervorgeht.

Öffnung laut Ministerium in drei Stufen vorgesehen

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hatte bereits im Vorfeld angekündigt, konkrete Öffnungsschritte für Hotels und die Gastronomie vorzubereiten. Bei einem Spitzentreffen vor einigen Tagen war nach SWR-Informationen über das weitere Vorgehen beraten worden. Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte ein dreistufiges Verfahren in Aussicht gestellt. Noch vor den Pfingstferien soll dann klar sein, wann und wie Betriebe öffnen können. In der ersten Stufe sollen beispielsweise Biergärten und Caféterrassen sowie Hotels und auch der Einzelhandel wieder geöffnet werden. Bedingung ist aber, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in diesen Regionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 100 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern binnen einer Woche liegt. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht.

Gastgewerbe dringt auf Impf-Priorität für Beschäftigte

Nach dem drastischen Einbruch bei den Übernachtungszahlen zu Jahresbeginn sieht das Gastgewerbe zwar Licht am Ende des Tunnels, dringt aber gleichzeitig auf einen möglichst raschen Impfschutz der Beschäftigten in der Branche. Diese müssten "in die Prioritätengruppe drei vorgezogen werden", forderten der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag. In Gruppe drei sind derzeit etwa Verkäuferinnen und Verkäufer im Lebensmitteleinzelhandel. "Wir erwarten, dass dies schnell und pragmatisch umgesetzt wird, wie es bereits zum Beispiel in Bayern in einigen Landkreisen erfolgt", erklärten Dehoga-Präsident Guido Zöllick und der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. Zugleich begrüßten sie, dass immer mehr Bundesländer zumindest die Öffnung der Außengastronomie zulassen und auch konkrete Öffnungsschritte für Hotels und Restaurants in Planung sind.

Corona-Zahlen in Baden-Württemberg gehen schrittweise zurück

Laut LGA ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg auch am Montag weiter gesunken. Im landesweiten Schnitt wurde innerhalb der vergangenen Woche bei 140,6 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Am Vortag hatte der Wert bei 145,2 gelegen, vor einer Woche sogar bei 173,1.

21 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen über der 150er-Inzidenz. Am höchsten ist der Wert im Zollernalbkreis mit 252,4 und am niedrigsten mit 49,8 weiterhin im Main-Tauber-Kreis.