Die Inzidenzzahlen sinken, die Ungeduld nimmt zu: Immer mehr Menschen sehnen sich nach Kulturveranstaltungen und Partyleben. Wann können Clubs in Baden-Württemberg wieder öffnen?

Die Hoffnungen sind groß, aber es gibt noch wenig Perspektiven, wie die Rückkehr zu unbeschwertem Feiern in Clubs und Diskotheken genau aussehen könnte. An landesweiten Modellprojekten sind zwei Clubs aus Ravensburg beteiligt: die "Kantine" und das "Doala". Für René Minner, Betreiber der "Kantine" ist das ein Hoffnungsschimmer. "Ich bin froh und ich glaube, dass es funktionieren kann", sagte er dem SWR. Viele Monate des Bangens und des Wartens liegen hinter ihm. Am 7. März 2020 sei der Club zum letzten Mal geöffnet gewesen.

Club "Kantine" will Anfang Juli starten

Jetzt laufen die Vorbereitungen für den Neustart auf Hochtouren. Laut den Vorgaben des Sozialministeriums hätte Minner bereits am kommenden Wochenende mit dem Modellprojekt beginnen können. Aber das wäre wegen der notwendigen Tickets organisatorisch nicht zu schaffen. "Wir starten Anfang Juli", so René Minner.

Wer dann die "Kantine" besuchen will, braucht einen digitalen Nachweis über einen aktuellen Schnelltest - etwa über die Luca-App oder die Corona-Warnapp. Verpflichtend sei außerdem ein Corona-Nachtest. Clubbetreiber Minner plant dazu ein Pfandsystem. Gäste müssen einen Geldbetrag in der Größenordnung von 30 Euro hinterlegen. "Damit sie dann auch sicher den Nachtest machen", sagt Minner. Zusätzlich soll es bei den Clubbesucherinnen und -besuchern Temperaturmessungen geben. Auch einen Lüftungsexperten will er hinzuziehen. Denn: "Uns ist daran gelegen, dass es gut läuft."

Das Modellprojekt in der "Kantine" und im "Doala" soll zunächst vier Wochen dauern. Kontrolliert wird es vom Gesundheitsamt Ravensburg, wissenschaftlich begleitet von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. So sind unter anderem Aerosol-Messungen vorgesehen.

Stuttgart setzt auf Distanztracker

Die Stadt Stuttgart geht einen anderen Weg: Der Gemeinderat gab grünes Licht für einen Modellversuch mit sogenannten Distanztrackern - also Abstandsmessern. Sie sollen enge Kontakte zum Beispiel unter Clubbesuchern oder bei Konzerten nachvollziehbar machen. Für das Projekt sind Kosten von rund 500.000 Euro veranschlagt.

Wann genau es in der Clubszene mit Öffnungen losgehen könnte, ist noch offen. Derzeit erarbeite die Stadt Stuttgart, unter welchen Bedingungen sich Betriebe an dem Modellversuch beteiligen können. Wie viele dann tatsächlich mitmachen, sei noch nicht klar, sagt Hannah Japes, erste Vorsitzende des "Club Kollektiv Stuttgart", einem Interessenverband von 55 Clubs und Veranstaltern. Aktuell überlege eine Handvoll Betriebe, ob sie sich an dem Projekt beteiligt, so Japes. Wichtig sei, dass bei den Distanztrackern die Datensicherheit gewährleistet sei. Zugleich müssten die Ergebnisse eines solchen Modellversuchs ausgewertet und festgeschrieben werden, um mehr Perspektiven in Richtung Öffnungen zu geben. "Das muss der Branche zugute kommen," fordert Japes. Außerdem hoffe sie auf mehr Freiheiten auf Freiflächen und bei Open-Air-Veranstaltungen. "Wir wünschen uns, dass man mutiger wird und wissenschaftliche Erkenntnisse dann eben auch umsetzt", so Japes.

Der "Chaos Computer Club" (CCC) ist angesichts der Distanztracker skeptisch. Man habe Verständnis dafür, dass nach der langen Pandemiepause alle wieder tanzen und feiern möchten. "Aber diese Distanztracker werden das Ziel der Sicherheit gegen Infektionen nicht einlösen können. Die Hoffnung auf die Technik ist schlicht übertrieben", schrieb der CCC auf SWR-Anfrage.

Chaos Computer Club für Lüftungskonzepte

Das Tracking durch die Geräte könne ohnehin mehr im Nachhinein bei der Auswertung und kaum direkt beim Clubbesuch hilfreich sein. Wer mit wem anstoße, am Tresen stehe oder nahe tanze, sei zudem Privatsache. Diese Form der Überwachung sei nicht angemessen, so der CCC weiter. Zur Datensicherheit der Tracker sei bisher wenig bekannt. Der "Chaos Computer Club" setze deshalb eher auf eine gute Be- und Entlüftungen von Innenräumen. Das sei nach heutigem Wissen ein echter Schutz beim Aerosol-Infektionsrisiko. "Angesichts der hohen Kosten käme es nicht viel teurer, den Clubs bei der Anschaffung oder Verbesserung solcher Anlagen finanziell zu helfen und ansonsten auf das Testen zu setzen," findet der CCC.

Sozialministerium bleibt abwartend

Das Sozialministerium Baden-Württemberg ist aktuell zurückhaltend mit konkreten Öffnungsperspektiven für Clubs. Trotz sinkender Corona-Fallzahlen befinde sich das Land noch mitten in der Pandemie. Man fahre einen vorsichtigen Kurs der ständigen Anpassung an die aktuellen Entwicklungen, schreibt das Sozialministerium in einer Stellungnahme. "Aus diesem Grund scheinen die aktuellen Beschränkungen, die im Lichte der Mai-Zahlen erlassen wurden, gegebenenfalls noch etwas streng." Die Landesregierung werde deshalb die Corona-Verordnung erneut überarbeiten. Dabei werde auch über die Möglichkeiten für Clubs diskutiert. "Den detaillierten Ergebnissen können wir an dieser Stelle noch nicht vorgreifen", hieß es weiter. Die neue Corona-Verordnung trete voraussichtlich am 28. Juni in Kraft.