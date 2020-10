Der bundesweite Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr geht weiter: In Baden-Württemberg sind für Donnerstag ganztägige Warnstreiks in Stuttgart und Heilbronn geplant.

Für mehr als eine halbe Million Pendler in Stuttgart und Heilbronn könnte der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am kommenden Donnerstag zur Geduldsprobe werden. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Heilbronn zum Warnstreik auf. Beim Stuttgarter Verkehrsbetrieb lägen noch keine konkreten Meldungen vor, so ein SSB-Sprecher am Montag. Es könne aber - ähnlich wie in der vergangenen Woche - zu flächendeckenden Ausfällen kommen.

Warnstreik soll Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Bereits am vergangenen Dienstag gingen vielerorts ÖPNV-Beschäftigten auf die Straße - doch der Warnstreik blieb ohne Erfolg. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist weiterhin nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit. Mit den weiteren Streiks in Stuttgart und Heilbronn will Verdi Druck machen und die kommunalen Arbeitgeber zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bewegen.

So soll es am Donnerstag auf dem Betriebshof der SSB in Stuttgart ebenfalls aussehen: Die Busse bleiben stehen, ihre Fahrer streiken. SWR Philipp Pfäfflin

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen

Bei dem Konflikt geht es hauptsächlich um die Arbeitsbedingungen für die Angestellten im ÖPNV. Verdi fordert bundesweit einheitliche Regelungen - etwa in Fragen bei der Nachwuchsförderung, den Ausgleich von Überstunden oder Zulagen für Schichtdienste. Andreas Schackert, Verdi Landesfachbereichsleiter und Verhandlungsführer im "Tarifvertrag Nahverkehr" Baden-Württemberg kritisiert das Verhalten der Arbeitgeber bei den Verhandlungen. Ihm zufolge müsse man die Fehlstrukturen überwinden, die seit den 90er Jahren bestünden.

"Es geht in diesen Tagen um Entlastung und faire Bezahlung. Aber statt über Inhalte, reden die Arbeitgeber über Formalien. Sie verstecken sich genau hinter der Zerstückelung des Flächentarifvertrages, die eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen seit Jahren verhindert." Andreas Schackert, Verdi-Verhandlungsführer

Weniger Fahrer, mehr Fahrgäste sorgen für Stress beim ÖPNV

Laut Verdi hat die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Jahr 2000 bundesweit um 18 Prozent abgenommen, während die Anzahl der Fahrgäste im gleichen Zeitraum um ein Viertel zugenommen hat. Dies führe zu einer Anhäufung von Überstunden, Pausen könnten häufig nicht wahrgenommen werden. Außerdem prophezeit die Gewerkschaft eine Zuspitzung der Situation: Derzeit beträgt der Altersdurchschnitt in den Unternehmen 49 Jahre, so dass im Jahr 2030 jeder zweite Beschäftigte in den Ruhestand geht.

Arbeitgeberverbände sehen sich nicht zuständig

Verdi wirft den kommunalen Arbeitgeberverbänden vor, dass diese sich als nicht zuständig sehe. Die VKA habe auf Verhandlungen in den Ländern verwiesen. Dort laufen derzeit Gespräche zu regional spezifischen Forderungen der Beschäftigten. In Baden-Württemberg wurde zwar zweimal verhandelt, aber noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde findet am kommenden Freitag in Stuttgart statt.