Der Druck auf die Bundesregierung wächst, mehr Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Freiburgs Oberbürgermeister Horn hat sich direkt an die Kanzlerin gewandt.

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist einer von zehn deutschen Stadtoberhäuptern, die sich in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt haben. "Wir sind bereit, Menschen aus Moria aufzunehmen, um die humanitäre Katastrophe zu entschärfen", heißt es darin. Der Brief liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor.

Neben Freiburgs OB Horn haben den Brief auch die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister von Bielefeld, Düsseldorf, Gießen, Göttingen, Hannover, Köln, Krefeld, Oldenburg und Potsdam unterzeichnet.

In dem Brief heißt es demnach, dass die 13.000 Menschen aus dem Lager Moria nun auch noch ihr letztes Dach über dem Kopf verloren hätten. Die Bundesregierung müsse nun vorangehen und dürfe nicht weiter auf eine gesamteuropäische Lösung warten. Europaweit seien Kommunen zur Mithilfe bereit. Dies müsse ermöglicht werden. Seehofer hatte sich zunächst geweigert, bereitwilligen Kommunen diese Möglichkeit zu eröffnen.

Deutschland will einige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen

Am Freitag kündigte Seehofer die Aufnahme von rund 100 bis 150 unbegleiteten Minderjährigen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria an. Insgesamt zehn EU-Länder hätten sich bereit erklärt, die rund 400 unbegleiteten Minderjährigen aus Moria unter sich aufzuteilen. Deutschland und Frankreich würden davon "den Hauptteil tragen", er rechne mit jeweils 100 bis 150 Menschen für beide Länder, sagte Seehofer am Freitag in Berlin.

Auch Ulm und Schwäbisch Hall bereit

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sagte dem SWR, seine Stadt habe freie Plätze. Man stehe bereit, getroffen werden müsse diese Entscheidung aber in Berlin. Auch in Schwäbisch Hall wären Flüchtlinge aus Moria willkommen. Oberbürgermeister Herman-Josef Pelgrim (SPD) erklärte: "Es wird seit Langem beraten, jetzt muss gehandelt werden".

Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU) aus Rottenburg (Kreis Tübingen) nennt sogar eine konkrete Zahl: 200 bis 300 Menschen könne man relativ schnell in Rottenburg aufnehmen. Dem SWR sagte Neher: "Wir haben genügend Platz". Die Erstaufnahmeeinrichtung stünde noch auf "Stand-by". Auf die Einstimmigkeit der EU zu warten, halte er für utopisch.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hatte sich bereits am Mittwoch zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland bereit erklärt. Auch Mannheim hat angeboten, 50 Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria zu helfen.

Innenministerium BW: Weitere Hilfe denkbar

Baden-Württemberg hat bereits zugesagt, 50 Flüchtlinge aus griechischen Camps aufzunehmen - aus Sicht des Landesinnenministeriums wären auch mehr denkbar. Sollte der Bund nach dem Brand des Lagers Moria beispielsweise 1.000 Flüchtlinge aufnehmen, würden 140 weitere Menschen ins Land kommen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. "Das würde uns ganz sicher nicht überlasten", sagte Ressortchef Thomas Strobl (CDU). Allerdings müsse eine gemeinsame europäische Linie gefunden werden. Zuvor hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" darüber berichtet.

Bei der gleichmäßigen Verteilung von Geflüchteten auf alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg wird laut Innenministerium auch die Aufnahmebereitschaft der Gemeinden und Landkreise berücksichtigt, die sich zu "Sicheren Häfen" erklärt haben. Darunter fallen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und der Landkreis Konstanz. Allerdings gebe es neben der Bereitschaft der Kommunen auch andere Verteilkriterien, wie beispielsweise die Wahrung der Einheit der Familie oder Aspekte der medizinischen Versorgung, so das Ministerium. Wenn ein krankes Kind beispielsweise über einen längeren Zeitraum stationär in einer Spezialklinik behandelt werden muss, kann die Familie nicht einem "Sicheren Hafen" in großer Entfernung zugeteilt werden.

Deutschland und Frankreich wollen helfen

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist durch Feuer zerstört worden. Fast 13.000 Migranten haben jetzt keine Unterkunft mehr. Am Donnerstag hatten Deutschland und Frankreich zugesagt, gemeinsam mit anderen EU-Staaten etwa 400 minderjährige Migranten aufzunehmen.