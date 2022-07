Remseck, Lörrach, Vaihingen an der Enz: OB-Wahl in drei Rathäusern

Gleich in drei Kommunen in Baden-Württemberg wird es an diesem Sonntag spannend. In Lörrach, Remseck und Vaihingen an der Enz wird der Oberbürgermeister gewählt.

Es ist ein wenig wie ein kleiner Wahlsonntag: In drei größeren Kommunen in Baden-Württemberg können die Menschen entscheiden, wer in den kommenden Jahren ihre politischen Geschicke als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister führen darf.

Drei Kandidaten in Lörrach

In der Kreisstadt Lörrach mit rund 49.000 Einwohnern stehen am Sonntag drei Bewerber zur Wahl. Lörrachs parteiloser Oberbürgermeister Jörg Lutz geht als klarer Favorit ins Rennen. Anders als vor acht Jahren, als Amtsinhaberin Gudrun Heute-Bluhm nicht mehr zur Wahl stand, rechnen Beobachter dieses Mal bereits im ersten Wahlgang mit einer Entscheidung. Erst wenige Stunden vor Ende der Bewerbungsfrist war ins Lörracher Kandidatenkarussell noch Bewegung gekommen: durch die Kandidatur des wissenschaftlichen Sachverständigen Klaus Seibt, der bislang in Lörrach politisch nicht in Erscheinung getreten ist sowie des Kaufmanns Klaus Springer, der bei OB-Wahlen in Lörrach-Rheinfelden und Konstanz bereits erfolglos kandidiert hatte.

Remseck: Schulsozialarbeiter fordert Amtsinhaber heraus

In Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) tritt der seit 2014 amtierende und verwaltungserfahrene Dirk Schönberger erneut für den Posten an der Rathausspitze an. Der Schulsozialarbeiter Martin Keim tritt gegen seinen Dienstherrn, beide parteilos, in der 26.600 Einwohner zählenden Kommune an.

Vaihingen an der Enz: vier Kandidaten auf dem Wahlzettel

In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) machen sich vier parteilose Kandidaten Hoffnungen auf den Sieg. Um die Nachfolge des Amtsinhabers bewirbt sich der Bürgermeister von Notzingen im Kreis Esslingen, Sven Haumacher. Außerdem bewerben sich Matthias Beck, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Korntal-Münchingen sowie der Ingenieur Uwe Skrzypek und der Maschinenbaumonteur Bernd Rothmann. Wahlberechtigt sind knapp 22.400 Bürgerinnen und Bürger.

Der 58 Jahre alte Amtsinhaber Gerd Maisch von den Freien Wählern steht seit 16 Jahren an der Rathausspitze in Vaihingen/Enz. Maisch hatte nach zwei Amtszeiten die Konsequenzen gezogen aus dem rauer werdenden gesellschaftlichen Klima und Anfeindungen ihm sowie seinem Team gegenüber und war nicht erneut ins Rennen gegangen.

Oberbürgermeister werden für acht Jahre gewählt

Die Amtszeit des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin beträgt in Baden-Württemberg acht Jahre. Er ist Vorsitzender des Gemeinderats und leitet die Gemeindeverwaltung. Das Stadtoberhaupt ist Repräsentant und rechtliche Vertretung der Gemeinde.