In Esslingen am Neckar und Singen (Hohentwiel) im Landkreis Konstanz werden am Sonntag die Stadtoberhäupter neu gewählt.

Nach mehr als 23 Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung nimmt Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) seinen Hut und geht in den Ruhestand. Der SPD-Politiker war zuletzt 2014 in der 95.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt am Neckar wiedergewählt worden.

Am Sonntag soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt werden. Fünf Männer und eine Frau bewerben sich auf den Posten. Drei gelten als besonders aussichtsreich: Der SPD-Politiker Matthias Klopfer, amtierender Rathauschef von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), Daniel Töpfer (CDU), Bürgermeister in Weissach im Kreis Böblingen, und Vittorio Lazaridis (Grüne), Ministerialdirigent im baden-württembergischen Kultusministerium und Stadtrat in Stuttgart. Entfallen auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen, gibt es am 25. Juli 2021 eine Neuwahl.

Der 32 Jahre alte Weissacher Bürgermeister Daniel Töpfer wird in Esslingen von CDU, FDP und Freien Wählern unterstützt. Romy S. Fotografie Bild in Detailansicht öffnen Der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) möchte Rathauschef in Esslingen werden. Fotografie Nicole Schielberg Bild in Detailansicht öffnen Der Anwalt Gebhard Mehrle lebt seit vielen Jahren in Esslingen. Er ist parteilos, doch Kommunalpolitik hat ihn schon immer interessiert. privat Bild in Detailansicht öffnen Der Esslinger Stadtrat Martin Auerbach tritt für die Linke an. Der 44-Jährige arbeitet für eine Jugendhilfe-Einrichtung. Giuseppe Esposito Bild in Detailansicht öffnen Gabriela Letzing tritt als parteilose Kandidatin an. Die Köchin und Kommunikationsdesignerin hält das altbekannte Parteiensystem für überflüssig. Foto: Roberto Bulgrin Bild in Detailansicht öffnen

Zwei Kandidaten für den OB-Posten in Singen

Das gilt auch in Singen, wo am Sonntag der künftige Oberbürgermeister der Stadt gewählt wird. In der zweitgrößten Stadt im Kreis Konstanz haben sich Amtsinhaber Bernd Häusler (CDU) und der parteilose Herausforderer Helmut Happe um den Posten beworben.

Wahlberechtigt sind 36.000 Bürgerinnen und Bürger. Zu den wichtigsten Vorhaben des derzeitigen Amtsinhabers zählt, Singen bis 2035 klimaneutral zu machen. "Nicht schwätzen, machen" lautet die Devise des 54-Jährigen, der lange einziger Kandidat war - aber trotzdem Wahlkampf machte: mit Plakaten, bei Terminen, mit eigenem Internetauftritt.

OB-Gegenkandidat erst seit Anfang Juni bekannt

Weniger in der Öffentlichkeit zeigte sich sein Gegenkandidat Helmut Happe. Der parteilose Industriefachwirt lebt in Engen und warf seinen Hut erst Anfang Juni in den Ring. Er war Mitbegründer der Initiative "Querdenken" im Hegau. Den Menschen dort fühle er sich weiter "verbunden", teilte der 56-Jährige mit. Happe will den Singener Mittelstand entlasten.