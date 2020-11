Am Sonntag konnten 450.000 Wahlberechtigte in Stuttgart bis 18 Uhr bestimmen, wer in den kommenden acht Jahren das Rathaus in der Landeshauptstadt leitet. Dabei galten in den Wahllokalen strenge Corona-Regeln.

Sendung am So , 8.11.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW