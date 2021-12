per Mail teilen

Bei der OB-Wahl in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Sonntag ist Amtsinhaber Erik Pauly (CDU) erneut zum Oberbürgermeister gewählt worden. Der Jurist war der einzige Kandidat in der 22.300 Einwohner zählenden Stadt. Der 51-Jährige erhielt nach Angaben der Stadt 98 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 25 Prozent. Pauly ist seit 2014 Rathauschef.