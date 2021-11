per Mail teilen

In Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch die "Alarmstufe". Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf einer Pressekonferenz gesagt. Die "Alarmstufe" tritt in Kraft, da auf den Intensivstationen im Land an zwei Tagen hintereinander 390 oder mehr Betten mit Covid-19-Patienten und -Patientinnen belegt waren.