Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach sich am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Stuttgart für eine verbindliche Elementarversicherung für Hausbesitzer aus. Alle Immobilienbesitzer müssten in eine Solidargemeinschaft gehen, sonst würden Unwetterschäden künftig kaum noch zu bewältigen sein. Als Elementarschäden gelten Schäden, die durch Naturereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Erdrutsche verursacht werden.