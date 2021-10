Nach der Kritik der eigenen Parteimitglieder will die CDU jetzt Transparenz schaffen und Einblick in das Gutachten über die Finanzen der Mannheimer CDU gewähren. Darüber hinaus liege der Staatsanwaltschaft bereits eine ungeschwärzte Version des Gutachtens vor, so der CDU-Kreisvorsitzende Christian Hötting.