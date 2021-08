Nach heftiger Kritik an der geplanten Corona-Verordnung in Baden-Württemberg kommt die PCR-Pflicht nur eingeschränkt. In Stadien und für Kulturveranstaltungen genügt ein Antigentest.

Laute Kritik nicht nur von der Opposition hatte die grün-schwarze Landesregierung für ihre geplante neue Corona-Verordnung einstecken müssen. Sollten doch unter anderem auch nicht geimpfte Fans in Stadien einen teuren PCR-Test vorlegen müssen. Auch von Seiten der Theaterschaffenden kam Kritik an der geplanten PCR-Pflicht für ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist nun vom Tisch. Wie das Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag mitteilte, müssen nur noch ungeimpfte Besucherinnen und Besucher von Clubs und Diskotheken ab Montag einen negativen PCR-Test vorweisen. Für alles andere (Kultur, Gastro, Friseur etc.) genügt ein Antigen-Schnelltest.

"Vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit haben wir uns nun für diesen Weg entschieden"

Stadien und Kulturveranstaltungen im Freien bis 25.000 Personen

Für Stadien und Kulturveranstaltungen im Freien (Festivals beispielsweise) soll demnach gelten, dass sie bis zu einer Personenzahl von 5.000 unter Vollauslastung öffnen beziehungsweise stattfinden dürfen. Geht die Besucherzahl darüber hinaus, sollen die Plätze nur noch zu 50 Prozent beziehungsweise mit maximal 25.000 Menschen ausgelastet werden dürfen.

Gesellschaftliches Leben nur mit 3G-Regel

"Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie und dem Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger", erklärte Lucha. Fest stehe: "Nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Wer keine Impfung nachweisen kann, muss einen negativen Corona-Test vorweisen". Lucha verteidigte das Vorgehen der Landesregierung: "Baden-Württemberg prescht hier nicht etwa vor, wie vielfach behauptet, sondern setzt am kommenden Montag die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um."

Das Landesgesundheitsamt werde von nun an Prognosen in Bezug auf die Belastung des Gesundheitssystems wie die Auslastung der Intensivbetten abgeben, bei der auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe berücksichtigt werde. Entsprechend behalte sich die Landesregierung vor, je nach Gesamtlage zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Maßnahmen sollten mindestens alle vier Wochen auf den Prüfstand kommen. Die neue Corona-Verordnung soll am Wochenende notverkündet werden und am Montag in Kraft treten.