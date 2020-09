Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut sind von der bundesweiten Serie rechtsextremistischer Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" betroffen. Das hat eine Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion bestätigt.

Bisher seien zwei Fälle bekannt, in denen weibliche Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg Drohschreiben erhalten haben, teilt das Innenministerium mit und bestätigte damit bereits bekannte Meldungen. Demnach handelt es sich um die SPD-Vorsitzende Saskia Esken aus Calw sowie die Mannheimer Linken-Angeordnete Gökay Akbulut. Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts seien sie nicht in rechtsextremistischen Feindes- und Todeslisten aufgeführt, so das Innenministerium.

Keine "erkennbare Gefährdungslage"

Die Ermittler schätzten die Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" als Mischung aus Unmutsbekundungen und Erpressungsschreiben ein, allerdings ohne erkennbare Gefährdungslage. Der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch erwartet von der Landesregierung ein konsequenteres Vorgehen, weil das rechtsextreme Bedrohungsniveau auch in Baden-Württemberg immer weiter ansteige. Einschüchterungsversuche und übelste Beleidigungen gegenüber Vertretern der parlamentarischen Demokratie sowie insbesondere gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund dürften nicht einfach hingenommen werden, so Weirauch gegenüber dem SWR.

Ermittler sprechen von insgesamt 99 Fällen

Wer hinter den Schreiben steckt, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber eine Spur, die zur hessischen Polizei führt. So sollen die Drohmails nicht öffentliche Daten enthalten, die bei der hessischen Polizei abgerufen worden sind. In der Affäre um die rechtsextremen "NSU 2.0"-Drohschreiben gehen hessische Ermittler inzwischen von insgesamt 99 Fällen aus. Davon werden 17 Schreiben Trittbrettfahrern zugeordnet. Das erklärte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) in der vergangenen Woche im Innenausschuss des hessischen Landtags. Die Schreiben seien fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse verschickt worden, hatte Beuth erläutert. Überwiegend sei der Versand per E-Mail geschehen, aber auch per Fax, in zehn Fällen per SMS sowie über Internetkontaktformulare.