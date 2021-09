Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst können per App gerufen werden

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Baden-Württemberg sind in Notsituationen ab sofort auch per App erreichbar. Die Notruf-App "nora" ermöglicht es in Notsituationen, ganz ohne zu sprechen, einen Notruf abzusetzen, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums. In diesem Notruf per App werden demnach die wichtigsten Informationen automatisch übermittelt - etwa persönliche Daten, der Notfall-Ort und die Art des Notfalls. Die persönlichen Daten bleiben auf dem Smartphone gespeichert und werden nur bei einem Notruf an die Einsatzleitstellen übermittelt. Freiwillig können in der App Angaben wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und Behinderungen hinterlegt werden. "Die Notruf-App ergänzt jetzt die bestehenden Notrufsysteme um einen zusätzlichen mobilen Baustein", so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Vor allem Menschen mit einer Sprach- oder Hörbehinderung und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen würden von der Entwicklung, die für mehr Sicherheit und Selbstbestimmung sorge, profitieren.