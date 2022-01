Die Nummer des hausärztlichen Gemeinschaftsdienstes ist überlastet. Die Beschwerden häufen sich im Raum Stuttgart, seitdem die 116 117 nicht mehr in der Stuttgarter Leitstelle, sondern in einer Telefonzentrale in Bruchsal und Mannheim koordiniert wird.

Sendung am Fr. , 28.1.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW