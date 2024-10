Weil Klinik und Notfallpraxis in Bad Urach (Kreis Reutlingen) seit eineinhalb Jahren zu sind, steigen die Patientenzahlen in den Kreiskliniken Reutlingen. Wenn jetzt noch weitere Notfallpraxen wie die in Münsingen schließen, könnten noch mehr Patientinnen und Patienten hier landen. In Bad Urach fühlen sich einige Menschen seit Schließung der Notfallpraxis nicht mehr gut versorgt.