In Baden-Wüttemberg sollen insgesamt 17 Notfallpraxen geschlossen werden. Kritik an diesem Vorhaben wird seitens der Ärzteschaft und der Politik laut. In der Vergangenheit wurden bereits einige Notfallpraxen dicht gemacht. Droht langfristig eine Überlastung der Notaufnahmen?