Baden-Württemberg zieht ab Montag schon die "Bundes-Notbremse" und will in Regionen mit hohen Inzidenzen die Maßnahmen verschärfen. Das betrifft beispielsweise den Einzelhandel und den Präsenzunterricht.

Anfang März hatten sich Bund und Länder schon auf eine sogenannte Notbremse für Regionen mit hohen Inzidenzen geeinigt. Aber diese setzten die Länder ganz unterschiedlich um. Jetzt hatte der Bund angekündigt, mit einem eigenen Gesetz durchzugreifen und bundesweite, einheitliche Regeln in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 zu verhängen.

Allerdings lässt die "Bundes-Notbremse" noch auf sich warten und muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Baden-Württemberg will nicht länger warten und deshalb bereits ab Montag die geplanten Bundesregeln durchsetzen. "Wir warten nicht auf den Bund, wir müssen jetzt handeln. Jeder Tag zählt in der Pandemiebekämpfung und wir wollen den Menschen in einer Woche nicht schon wieder eine neue Verordnung präsentieren", hatte Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag betont.

40 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg weisen am Freitag (Stand 16 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100 auf, 10 davon über 200.

In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sollen ab Montag verschärfte Regeln gelten. Wie Lucha weiter betonte, sollen diese Regeln vorbehaltlich der Zustimmung der Ressorts gelten. Das Land will die neue Corona-Verordnung wohl am Samstag notverkünden.

Folgende Regeln sollen ab Montag gelten:

Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur noch zulässig, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person teilnehmen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres aus den jeweiligen Haushalten sind ausgenommen.

Es gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr. In dieser Zeit darf die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nur noch aus "triftigen Gründen" verlassen werden. Der Bund zählt etwa gesundheitliche Notfälle oder die Berufsausübung dazu, aber nicht etwa Spaziergänge oder Joggingrunden. In fast der Hälfte der Kreise in Baden-Württemberg gilt aber bereits eine Ausgangssperre.

Läden die nicht zur Grundversorgung gehören müssen schließen und dürfen auch keine Abholmöglichkeit wie Click & Collect mehr anbieten. Nur noch Lieferdienste bleiben erlaubt. Auch Baumärkte müssen schließen und gehören nicht mehr zur Grundversorgung.

In Läden der Grundversorgung, also insbesondere aus dem Lebensmittelbereich, wird die Begrenzung der maximal zulässigen Verkaufsfläche pro Kundin oder Kunde nochmals verschärft von 10 auf 20 Quadratmeter (bei Ladenflächen bis 800 Quadratmeter) und von 20 auf 40 Quadratmeter (für die über 800 Quadratmeter hinausgehenden Flächen).

Für Kundinnen und Kunden von Friseurbetrieben und Barbershops ist ein vorheriger Schnelltest mit negativem Ergebnis erforderlich.

Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie von kosmetischen Fußpflegeeinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen müssen geschlossen. Auch Sonnenstudios sind zu schließen. Ausnahmen gelten nur medizinisch notwendigen Behandlungen (insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege).

Schulen und Kitas dürfen keinen Präsenzunterricht, beziehungsweise keine Betreuung vor Ort mehr anbieten, wenn in der Regionen die Inzidenz drei Tage hintereinander über 200 liegt. Ausgenommen sollen nur Abschlussklassen sein.

Der Betrieb von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen ist nur im Rahmen des Onlineunterrichts zulässig.

Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts ausgeübt werden sowie bei Ausübung von Individual- und Mannschaftssportarten im Rahmen des Wettkampf- und Trainingsbetriebs des Spitzen- und Profisports.