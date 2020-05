Baden-Württemberg will laut Kultusministerin Susanne Eisenmann die Notbetreuung für Kinder an Schulen auch in den Pfingstferien anbieten. Beim Hauptpersonalrat stößt dies auf wenig Gegenliebe.

Die Notbetreuung an den Schulen könne auch zeitweise in einer der beiden Ferienwochen stattfinden, so Eisenmann (CDU). Die Schulleitungen sollten nach eigenem Ermessen entscheiden, ob und in welchem Umfang es das Angebot geben könne. Der Einsatz der Lehrer erfolge ausschließlich auf freiwilliger Basis. Die Pfingstferien starten am 2. Juni und gehen zwei Wochen lang.

Eisenmann bedankt sich für Einsatz der Lehrer

In diesem Zusammenhang hat die Kultusministerin den Lehrkräften für ihr bisheriges Engagement während der Corona-Krise gedankt. Sie sei sich sehr bewusst, was die Schulleiter und die Lehrkräfte in den zurückliegenden Wochen alles geleistet hätten.

"Gemeinsam haben sie die Notbetreuung an den Schulen auf die Beine gestellt, eine reibungslose Wiederaufnahme des Unterrichts und die Durchführung der Abschlussprüfungen ermöglicht. Dafür bin ich allen sehr dankbar", sagte Eisenmann.

Hauptpersonalrat: Lehrer ohnehin schon stark belastet

Der Hauptpersonalrat der Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren hatte sich nach einem Bericht der "Südwest Presse" im Vorfeld gegen eine freiwillige Abstellung von Lehrern für eine Betreuung an Ferientagen oder in den Ferien ausgesprochen.

Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte, man kenne das entsprechende Schreiben, und es habe dazu auch eine Erörterung gegeben. Auf dieser Basis seien Vorgaben für eine Notbetreuung in den Pfingstferien festgelegt worden.

Der Hauptpersonalrat vertritt rund 69.000 Beschäftigte gegenüber ihrem Dienstherren, dem Kultusministerium. Der Vorsitzende des Gremiums, Alfred König, begründete seine ablehnende Haltung dem Bericht zufolge so: "Die Lehrkräfte und insbesondere Sie als Schulleitung sind aktuell stark belastet und haben in der Umsetzung des Präsenzunterrichts und dem parallel aufrecht zu erhaltenen Fernunterricht große Herausforderungen zu bewältigen."

Eisenmann musste aus der Opposition für ihre Politik zuletzt viel Kritik einstecken. So auch von SPD-Generalsekretär Sascha Binder. Das Kultusministerium sei "ohne Führung" so Binder.

Das @KM_BW ohne Führung!Nach #kita #chaos:Die Ministerin drückt Verantwortung weiter ab... warum braucht es denn noch #eisenmann? sind eh alle auf sich allein gestellt : #eltern #kinder #schulen #bildung https://t.co/Bm36DaBC0d Sascha Binder, Twitter, 22.5.2020, 15:00 Uhr

Volkshochschulen nehmen Betrieb wieder auf

Wieder geöffnet werden unterdessen weitere Weiterbildungseinrichtungen. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstands-Regelungen können Volkshochschulen und andere Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung ab 25. Mai wieder den Betrieb aufnehmen.

Untersagt bleiben nach Auskunft des Kultusministeriums allerdings noch Angebote, bei denen der Abstand zwischen den Teilnehmern nicht eingehalten werden kann, etwa Koch- oder Tanzkurse.