Noch vor drei Jahren durften deutsche Notärzte nicht zu einem Notfall im Elsass ausrücken. Die Patientin starb, weil ihr nicht rechtzeitig geholfen wurde. Das hat sich zwischenzeitlich geändert, doch was haben die neuen Vereinbarungen gebracht?

Vor gut einem Jahr wurde das bestehende Abkommen zu grenzübergreifenden Rettungseinsätzen nachgeschärft. Grund war ein Fall, der damals viel Aufsehen erregt hatte: Eine Frau starb, weil deutsche Notärzte nicht ins Elsass ausrücken durften. Was sich durch die Vereinbarungen geändert hat, war nun Thema einer Podiumsdiskussion im Elsass. In den vergangenen zwei Jahren soll es insgesamt fünf solcher grenzüberschreitenden Einsätze gegeben haben. Rechtlich gebe es aber noch bis heute Unsicherheiten, sagt Manfred Hams, Notarzt bei der Helikos Klinik in Breisach. Die Zusammenarbeit müsse trainiert werden. Eben solche Trainings finden in den Leitstellen in Freiburg und im Elsass inzwischen fast wöchentlich statt.