Nosferatu-Spinne wird besonders häufig in BW gesichtet

Nosferatu-Spinne ist für Menschen in der Regel ungefährlich

Die Nosferatu-Spinne mag Wärme und lebt hierzulande fast nur in Gebäuden. Ihre Bezeichnung verdankt sie einer Zeichnung auf ihrem Rücken, die an die Fratze der gleichnamigen Filmfigur erinnern soll. Ein Biss ist in der Regel harmlos, solange keine Allergie besteht. Laut NABU fühlt er sich ähnlich wie ein leichter Wespenstich an.

Eine weitere Eigenart: Diese Art fängt Ihre Beute nicht in Netzen, sondern jagt sie. Durch spezielle Hafthaare an den Beinen kann sie sich auch an senkrechten Glasscheiben festhalten. Mit einer Spannweite von bis zu sechs Zentimetern ist sie etwas kleiner als die in Deutschland weit verbreitete Winkelspinne, die bis zu zehn Zentimeter erreicht.