Die Zahl der in Baden-Württemberg auf Intensivstationen behandelten Corona- Patienten ist weiter gestiegen und liegt den zweiten Tag in Folge über der für die "Alarmstufe" entscheidenden Marke von 390. Damit gilt ab Mittwoch in Baden-Württemberg die "Alarmstufe" mit deutlich schärferen Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schließt auch Ausgangssperren nicht mehr aus. Außerdem fordert er eine Impfpflicht in bestimmten Berufen.