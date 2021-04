Rätsel um niedrige Corona-Zahlen in Freiburg

Freiburg und seine Umgebung schneiden derzeit bei den Corona-Zahlen in Baden-Württemberg am besten ab, trotz der Nähe zum Hochinzidenzgebiet Frankreich. Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesschnitt schon gut auf die 200 zugeht, liegt sie in Freiburg seit Tagen unter der 100er-Marke. Doch woran liegt das?