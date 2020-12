Keine Raketen an Silvester, dafür gute Luft - so lässt sich eine Prognose der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg von Montag zusammenfassen. Die Karlsruher Behörde rechnet damit, dass die Feinstaubwerte wegen des Verkaufsverbots für Böller in der Nacht auf Neujahr nicht wie in den Vorjahren ansteigen werden - selbst wenn "vereinzelt Restbestände genutzt werden". Bund und Länder hatten sich auf ein Böllerverkaufsverbot geeinigt, um Notaufnahmen an Silvester in der Corona-Krise nicht mit zusätzlichen Verletzten durch Pyrotechnik zu belasten. Üblicherweise gehört die Feinstaubbelastung in den ersten Stunden der Neujahrsnacht zur höchsten im ganzen Jahr, insbesondere in Ballungsräumen und Städten. Die Tagesbelastung mit Feinstaub (PM10) überschreitet am Neujahrstag in Baden-Württemberg in vielen Orten den zulässigen Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft um das Doppelte oder Dreifache. Neue Berechnungen zeigen, dass jährlich deutschlandweit 2.050 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerkskörper freigesetzt werden. Laut Bundesumweltamt macht das Feuerwerk damit knapp ein Prozent der jährlichen PM10-Gesamtemission sowie knapp zwei Prozent der jährlichen PM2,5-Gesamtemission aus. Eine Vielzahl von Studien belege, dass vor allem Patienten mit Asthma und anderen chronischen Atemwegserkrankungen auch unter kurzzeitigen massiven Luftbelastungen relevante Schäden erleiden können, wie auch Lungengesunde Schaden nehmen können, so der Bundesverband der Lungenfachärzte mit Sitz in Heidenheim.