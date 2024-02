Die Ausländerbehörde in Stuttgart sorgte im vergangenen Jahr für Negativ-Schlagzeilen. Mittlerweile sieht man keine Schlangen vor dem Gebäude mehr. Doch wegen der langen Wartezeiten läuft derzeit ein Prozess: Ein Krankenpfleger verlangt Schadenersatz, weil er nach eigenen Angaben nicht wie gewünscht mit der Arbeit beginnen konnte und so einen Verdienstausfall erlitt. Doch zumindest in einem Bereich habe sich in der Behörde etwas verbessert, sagt ein Anwalt.