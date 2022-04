Nach zwei Jahren Corona-Pandemie: Diese Volksfeste, Freilicht-Theater und Festivals kehren in BW zurück

Reihenweise mussten Feste oder Konzerte wegen Corona abgesagt werden. Doch nun gibt es einen Neustart: Darauf können sich die Menschen in BW in den kommenden Monaten freuen.

Es ist ein wichtiges Signal für die gesamte Schausteller- und Event-Branche: der Start des Stuttgarter Frühlingsfestes, das nach dem Cannstatter Volksfest das größte Volksfest in Baden-Württemberg ist. Seit dem 16. April findet es - zwar ohne Festzelte - zum ersten Mal seit Beginn der mittlerweile mehr als zweijährigen Corona-Pandemie statt. Für die Veranstaltungsbranche, Städte und Vereine beginnt damit eine neue Zeitrechnung. Nach zahlreichen bitteren Absagen können sie nun wieder im großen Stil feiern. Eine Auswahl der großen Veranstaltungen zeigt, was die kommenden Monate im Land bringen.

Stuttgart wird zeitweise zum Zentrum des Animationsfilmes

Bereits vom 3. bis 8. Mai findet in Stuttgart das internationale Trickfilmfestival statt, zu dem nach eigenen Angaben in früheren Jahren bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Dabei gibt es neben dem Wettbewerb nicht nur das tägliche kostenlose Open-Air-Kino auf dem Schloßplatz. Auch verschiedenste Veranstaltungen werden in den sechs Tagen angeboten - zum ersten Mal auch in hybrider Form, so dass Interessierte auch digital teilnehmen können. Allerdings dürfen die digitalen Angebote als Zusatz verstanden werden. Unter welchen Hygieneschutzmaßnahmen die vielen Veranstaltungen vor Ort stattfinden, ist derzeit noch unklar.

Freilicht-Theater-Saison beginnt in Schwäbisch Hall

Auch die Freilichtspiele Schwäbisch Hall starten im Mai in die Sommerspielzeit. Das Kinder- und Familienstück "Die Schöne und das Biest" feiert am 8. Mai Premiere, wird aber direkt auch am 9. und 10. Mai und über den ganzen Sommer gezeigt. Im Juni feiern dann die "Geschichten aus dem Wiener Wald" (11. Juni) und Cyrano de Bergerac (18. Juni) Premiere, umrahmt von vielen weiteren Stücken und Konzerten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes.

Ein ganzer Monat mit vielen Einzelkonzerten in Mannheim

Ende Mai beginnt derweil auf dem Mannheimer Maimarktgelände das sechste Zeltfestival Rhein-Neckar. Einen Monat lang (vom 25. Mai bis 26. Juni) gibt es viele verschiedene Einzelkonzerte. In diesem Jahr unter anderem mit dabei: Clueso, Bosse oder die schottische Kultband Simple Minds. Die Veranstalter wollen rechtzeitig über die bestehenden Corona-Regeln informieren.

Karlsruhe wird zum Hip-Hop-Schmelztigel

Nur wenige Tage nach dem ersten Konzert in Mannheim findet am Wochenende vom 28. und 29. Mai das Hook-Up-Festival in Karlsruhe statt. Bei dem zweitägigen Hip-Hop-Festival treten beispielsweise die deutschen Hip-Hop-Größen Haftbefehl, Kollegah oder Bonez MC auf. Von etwaigen Hygiene-Vorschriften ist auf der Website bislang nichts zu finden.

Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall

Ein etwas anderes Klientel dürfte das Kuchen- und Brunnenfest Schwäbisch Hall vom 3. bis 6. Juni ansprechen. Beim Heimatfest gibt es zwar auch Livemusik, doch spielen auch die historischen Bezüge und Vorführungen eine wichtige Rolle. In den vergangenen beiden Jahren war das Fest coronabedingt abgesagt worden, findet nun aber wieder über das gesamte Stadtgebiet verteilt statt.

Konzerte und Tatort: SWR-Sommerfestival in Stuttgart

Ebenfalls vom 3. bis 6. Juni gibt es das SWR-Sommerfestival in Stuttgart. Während am Freitag (3. Juni) Tim Bendzko, Alice Merton und Parallel auf dem Schlossplatz Konzerte geben, steht der Samstag im Zeichen von "SWR1 Pop & Poesie". Am Pfingssonntag wird es dann italienisch: das SWR4-Open-Air mit Giovanni Zarrella und der SWR-Big-Band. Zum Abschluss gibt es dann noch die Premiere des Stuttgarter Tatortes mit dem Titel "Der Mörder in mir".

Kindertheater und Musicals starten in Jagsthausen

Die Organisatoren der Burgfestspiele Jagsthausen (Landkreis Heilbronn) können es offensichtlich kaum mehr abwarten und haben auf ihrer Website einen Countdown geschaltet, mit dem die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zur Spielzeit-Eröffnung heruntergezählt wird. Los geht es am 4. Juni mit den Kindertheatern "Die dumme Augustine" und "Der kleine Vampir". Das Musical „SPAMALOT“, das auf dem Monty Python-Filmklassiker „Die Ritter der Kokosnuss“ basiert, feiert dann am 11. Juni Premiere, bevor weitere Musicals und Theaterstücke folgen.

67 Künstlerinnen und Künstler beim Maifeld-Derby in Mannheim

Derweil sprechen die Veranstalter des Mannheimer Maifeld-Derbys mit Blick auf die Tage vom 6. bis 9. Juni vom "besten und abwechslungsreichsten Line-Up aller Zeiten". Insgesamt treten im Reitstadion 67 Künstlerinnen und Künstler auf. "Von Noise-Punk über Zecken-Rap bis zum Italo-Pop-Schlager ist alles dabei", schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Zu den dann geltenden Corona-Regeln gibt es derzeit noch keine Informationen.

Größtes Festival in Baden-Württemberg findet wieder statt

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet vom 17. bis 19. Juni auch wieder das größte Festival in Baden-Württemberg statt: das Southside. In das beschauliche Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) oder besser gesagt auf den ehemaligen Militärflugplatz wird es wieder mehr als 50.000 Menschen ziehen. Als Headliner sind unter anderem mit dabei: Kings of Leon, Martin Garrix und Twenty One Pilots, aber auch deutsche Hip-Hop-Größen wie Seed, Deichkind oder K.I.Z. Zu etwaigen Corona-Regeln gibt es aktuell keine Infos.

Theatersommer auf der größten Freilichtbühne Deutschlands

Etwas anders, aber ebenfalls die Größte (sogar in ganz Deutschland) ist die Frelichtbühne in Ötigheim. Die gleichnamigen Volksschauspiele starten am 18. Juni mit "Wilhelm Tell" in den Theatersommer 2022. In den Folgemonaten werden dann auch das Kinderstück "Max und Moritz" und das Musical "Der kleine Horrorladen" gezeigt und das Programm mit einigen Konzerten ergänzt. Auch hier gibt es laut Website bislang keine coronabedingten Einschränkungen.

Nachhaltiges Kessel-Festival in Stuttgart

Am 25. und 26. Juni findet in der Landeshauptstadt das Kessel-Festival statt, bei dem es um Musik, Sport und Kultur geht. Die verschiedenen Veranstaltungen auf dem Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf dem Neckar in Stuttgart sollen das Thema Nachhaltigkeit mit in den Blick nehmen. Dabei treten neben regionalen Newcomern auch Bands wie Annenmaykantereit, die Orsons oder Silbermond auf.

Nur der Auftakt für einen Sommer voller Feste in Baden-Württemberg

Dass diese Events nur der Auftakt für einen wunderbaren Sommer werden könnte, wird beim Blick auf die vielen Stadt- und Volksfeste und Konzerte im Juli deutlich.

Diese Highlights stehen im Juli in BW an Im Juli nimmt die Taktung der Konzerte, Stadtfeste und Veranstaltungen noch einmal deutlich zu. Ein kleiner Überblick, der nur eine Auswahl abbilden kann: Talmarkt in Bad Wimpfen bei Heilbronn vom 29. Juni bis 5. Juli

Jazz-Open in Stuttgart vom 7. bis 17. Juli

Hamburger Fischmarkt in Stuttgart vom 7. bis 17. Juli

Welfenfest in Weingarten bei Ravensburg vom 8. bis 12. Juli

Heilbronner Volksfest vom 8. bis 17. Juli

Honberg-Sommer Tuttlingen vom 8. bis 24. Juli

Ulmer Volksfest vom 8. bis 24. Juli

Mercedes-Benz Konzertsommer am 9. und 10. Juli in Stuttgart

Sommerfestival der Kulturen vom 12. bis 17. Juli in Stuttgart

Zelt-Musik-Festival (ZMF) in Freiburg vom 13. bis 31. Juli

Seehasenfest in Friedrichhafen vom 14. bis 18. Juli

Sea-You-Festival am Tunisee vom 15. bis 17. Juli

Hapiness-Festival in Straubenhart bei Pforzheim vom 15. bis 17. Juli

Schützenfest in Biberach vom 15. bis 24. Juli

Schwörmontag in Ulm am 18. Juli

Das Fest in Karlsruhe vom 21. bis 24. Juli

Rutenfest in Ravensburg vom 22. bis 26. Juli

Promenadenfest Überlingen am 23. und 24. Juli

Fischerstechen in Ulm am 24. und 31. Juli

Calwer Klostersommer vom 27. Juli bis 7. August



Das größte Volksfest im Land auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart soll - Stand jetzt - natürlich auch wieder stattfinden. Der Zeitraum vom 23. September bis 9. Oktober ist längst geblockt.