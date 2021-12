Trotz Corona: Kretschmann geht zuversichtlich ins Jahr 2022

per Mail teilen

Der baden-württembergische Ministerpräsident geht trotz der Omikron-Variante zuversichtlich ins neue Jahr. Das sagt er in seiner Neujahrsansprache, die am Abend zu sehen sein wird.

Die Neujahrsansprache des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ist in diesem Jahr geprägt von den Eindrücken der Corona-Pandemie. Er bedankt sich darin bei den Menschen im Land, die in der Krise Verantwortung übernommen hätten.

Kretschmann bedankt sich für solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie

Viele Menschen im Land hätten sich in der Pandemie solidarisch verhalten. Die Gelassenheit und auch Zähigkeit der älteren Generation sei in der Pandemie wichtig. Aber auch Menschen, die in der Mitte des Lebens Verantwortung übernähmen, stemmten die Krise, sagt der Ministerpräsident. Vor allem jungen Menschen gebühre besonders großer Dank.

"Ihr wart es, die sich in den ersten Wellen besonders zurückgenommen haben, um die Älteren zu schützen. Euch trifft die Krise in der Entdeckungsphase des Lebens."

Mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt sagt er, dass Ausnahmesituationen auch außergewöhnliche Maßnahmen wie etwa die Impfpflicht erforderten - doch diese Maßnahmen fußten auf dem Fundament der Demokratie. Man dürfe niemanden ausgrenzen, der anderer Meinung sei, aber alle müssten sich auch an die Regeln halten.

Die Neujahrsansprache im Fernsehen, Hörfunk oder Online

Die komplette Neujahrsansprache sehen Sie heute Abend vor der Tagesschau im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Am Neujahrstag können Sie die Ansprache auch im Radio hören: bei SWR4 um 9:50 Uhr und bei SWR1 um 11.54 Uhr. Online finden Sie das vollständige Video auf der Internetseite der baden-württembergischen Landesregierung.