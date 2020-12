Die Pandemie stellt die Menschen im Land weiter auf eine harte Probe, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in seiner Neujahrsansprache. Das neue Jahr stehe dennoch nicht unter schlechten Vorzeichen.

Gerade zum Jahreswechsel werde die Sehnsucht nach Unbeschwertheit und Gemeinschaft besonders spürbar, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in seiner diesjährigen Neujahrsansprache. Der Impfstart sei "ein wunderbares Signal und Vorzeichen für das neue Jahr". Dennoch liege noch eine Durststrecke vor uns, so Kretschmann: "Wir werden noch einige Monate durchhalten müssen. Doch wir tun es in der berechtigten Hoffnung, das Virus im kommenden Jahr zu besiegen. Wir tun es mit der Aussicht, dass unser Leben wieder unbeschwerter und freier wird. Und wir tun es im wohlbegründeten Vertrauen darauf, schon bald wieder mit voller Kraft durchstarten zu können. In der Schule, im Geschäft, im Theater."

"Die Pandemie stellt uns alle auf eine harte Probe. Sie zeigt, wie unsicher der Boden sein kann, auf dem wir gehen, wie zerbrechlich das Leben ist." Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Corona-Krise - Herausforderung für viele Menschen im Land

Viele Menschen habe die Corona-Krise hart getroffen. "Dabei denke ich ganz besonders an die Menschen und ihre Angehörigen, die in dieser Pandemie gestorben sind. Ich denke an diejenigen, die schwer erkrankt sind und die bis heute mit den Folgen dieses heimtückischen Virus kämpfen. Ich denke an die, die schwere Schläge erlitten haben oder mit der Einsamkeit ringen. Genauso wie an diejenigen, die um ihren Job bangen, um ihren Betrieb kämpfen oder ihren Beruf nicht ausüben können", so Kretschmann in seiner Ansprache.

Corona-Krise habe auch Stärke der Menschen gezeigt

Die Coronavirus-Pandemie habe uns aber auch gezeigt, "wie stark wir sind, wenn wir gemeinsam handeln", so Kretschmann. Die Krise sei ein Beispiel dafür, "dass Menschen über sich hinauswachsen können, auch unter widrigsten Umständen". Kretschmann habe Tausende Freiwillige gesehen, die in Krankenhäusern oder Impfzentren mithelfen. "Ich bin jungen Leuten begegnet, die regelmäßig die täglichen Besorgungen für Ältere erledigen. Bundeswehr und Polizei, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk, die zugepackt und geholfen haben, wo immer sie gebraucht wurden." Ärzteschaft und Pflegepersonal leisteten in Heimen und Krankenhäusern schier Übermenschliches - "Auch jetzt, in diesen Minuten", so Kretschmann. "All diese Menschen sind in dieser Krise unser größtes Pfund, und deshalb gilt Ihnen mein ganz besonderer Dank."

Darüber hinaus habe die Pandemie auch manche Sichtweise geändert, sagt Kretschmann. "Es ist deutlich geworden, wie wichtig staatliche Institutionen sind. Von welch grundlegender Bedeutung ein wohlgeordnetes Gemeinwesen ist, trotz aller Fehler und Unzulänglichkeiten." Der Populismus wiederum habe den Realitätstest nicht bestanden. "In vielen Ländern der Welt haben sich populistische Phrasen nicht nur als hohl, sondern auch als hochgefährlich erwiesen", urteilt Kretschmann. Welch immense Bedeutung Forschergeist und Mut haben, habe man dieses Jahr erneut erfahren. "Nur auf diese Weise konnte es in so kurzer Zeit wie noch nie gelingen, Impfstoffe gegen das Virus zu entwickeln", sagt Kretschmann.

Kretschmann ruft zur Impfung auf

In seiner Ansprache ruft Ministerpräsident Kretschmann die Menschen im Land auf, sich gegen Corona impfen zu lassen: "Liebe Landsleute: Ergreifen Sie die Chance, die sich nun bietet. Bedenken Sie, von wie vielen furchtbaren Plagen und Leid uns Impfstoffe in den vergangenen Jahrzehnten bereits befreit haben. Lassen Sie sich impfen!" Die Corona-Impfstoffe seien sicher und hochwirksam. Impfstoffe hätten die Menschen bereits in den vergangenen Jahrzehnten von vielen Plagen und Leid befreit.