Kretschmann: Staat werde Demokratie "wehrhaft verteidigen"

In seiner Neujahrsansprache bedankt sich der baden-württembergische Ministerpäsident Winfried Kretschmann bei den Menschen, die in der Corona-Pandemie Verantwortung gezeigt haben. Gleichzeitig verurteilt er aber auch Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Polizei und kündigt an, dass der Staat die Demokratie "wehrhaft verteidigen" werde.