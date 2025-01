per Mail teilen

In seiner Neujahrsansprache blickt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besorgt auf Krisen im Jahr 2024 zurück. Er appelliert an die Menschen, sich mutig für Sicherheit und Freiheit einzusetzen. In Zeiten von Krisen, Krieg und Katastrophen gelte es, sich für ein freies und offenes menschliches Miteinander einzusetzen.