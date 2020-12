Das baden-württembergische Landesgesundheitsamt meldet so viele Neuinfektionen wie nie zuvor an einem Tag. Außerdem gibt es neue Hotspots im Land. Wo wann weitere Einschränkungen drohen - ein Überblick.

Insgesamt 4.042 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das baden-württembergische Landesgesundheitsamt am Mittwochabend - so viele waren es seit Beginn der Pandemie noch nie an einem Tag. Vor einer Woche waren es noch fast 900 Fälle weniger gewesen (3.160). Auch bundesweit meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen mit 23.679 einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen.

Weitere Regionen werden Corona-Hotspots

Auch die Zahl der Städte und Landkreise in Baden-Württemberg, die bei einer Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen, ist weiter gestiegen. Insgesamt sind es nun zwölf:

Landkreis Calw

Enzkreis

Freudenstadt

Landkreis Heilbronn

Stadt Heilbronn

Landkreis Lörrach

Rems-Murr-Kreis

Rottweil

Tuttlingen

Mannheim

Pforzheim

Ulm

Aktuell gilt in Baden-Württemberg: Wenn eine Stadt oder ein Kreis drei Tage in Folge die 200er-Marke reißt, müssen schärfere Maßnahmen verhängt werden. Von 21 bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Die Wohnung darf dann nur mit einem triftigen Grund verlassen werden. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sind außerdem Verkaufsaktionen wie Räumungs- oder Schlussverkäufe verboten. Sportstätten, Friseursalons und Sonnenstudios werden geschlossen. In Mannheim, Pforzheim, der Stadt Heilbronn und dem Landkreis Calw wurden bereits nächtliche Ausgangssperren eingeführt.

Neue Hotspots, die seit nun drei Tagen die 200er-Marke überschreiten, sind der Enzkreis und die Landkreise Heilbronn, Lörrach und Tuttlingen. In den Landkreisen Heilbronn und Lörrach sollen deshalb ab kommenden Freitag die schärferen Maßnahmen verhängt werden. Auch der Enzkreis und der Kreis Tuttlingen müssen die strengeren Regeln nun einführen.

Rems-Murr-Kreis, Freudenstadt, Rottweil und Ulm erstmals über 200er-Marke

Der Rems-Murr-Kreis, die Kreise Freudenstadt und Rottweil sowie die Stadt Ulm haben die 200er-Inzidenz am Mittwoch erstmalig überschritten. Ob hier weitere Maßnahmen eingeführt werden, steht noch nicht fest. Spätestens nach drei Tagen in Folge mit einer Inzidenz von mehr als 200 müssen die Kreise jedoch die Vorgaben des Landes umsetzen. Entwarnung und Lockerungen gibt es in einer Region erst dann, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Grenzwert liegt.

Die Stadt Pforzheim hat mit 337,4 weiterhin die höchste Inzidenz im Land. Die Landesregierung hat für Städte und Kreise mit einem Wert von mehr als 300 bereits weitere Maßnahmen angekündigt. Welche genau das sein werden, steht noch nicht fest. Auch die Stadt Heilbronn liegt mit einer Inzidenz von 298,6 nur noch knapp unter diesem Grenzwert.

Forderungen nach hartem Lockdown werden lauter

Angesichts der weiter steigenden Zahlen werden die Forderungen nach einem harten Lockdown immer lauter. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) drängte am Donnerstag auf eine schnelle Entscheidung. "Jeder Tag zählt", sagte er gegenüber der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Es geht um Menschenleben und die Gesundheit vieler Menschen." Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht die notwendige Wirkung erzielt, die Lage sei sehr ernst. Auch der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) forderte angesichts der Lage in seiner Stadt, schnell zu handeln:

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits am Dienstag gesagt, dass ein harter Lockdown nach Weihnachten immer näher rücke. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drängte am Mittwoch im Bundestag auf schärfere Maßnahmen.