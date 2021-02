Am 19. August 2020 wurde die Änderung des Weingesetzes abgesegnet. Das deutsche Weinrecht wird reformiert und das nach über 50 Jahren. Was wird denn nun alles anders? Und warum überhaupt?

Das Bundeskabinett hat den Entwurf zur Änderung des Weingesetzes am 19. August 2020 abgesegnet. Neben Regelungen zu Neuanpflanzungen von Weinreben und einer Aufstockung des Budgets für Marketing sieht das Gesetz aus dem Hause von Ministerin Klöckner vor allem eine umfassende Neuordnung der Qualitätsbezeichnungen für Weine vor. Ziel der Reform ist, dass Weintrinker wieder häufigen zu deutschen Weinen greifen.

Die Herkunft der Weine entscheidet nun über deren Qualität

Seit den 60er-Jahren sind in Deutschland Mostgewicht bzw. Zuckergehalt, angegeben in Oechsle, maßgeblich für die Qualität eines Weines. Je höher der Zuckergehalt, desto höher die Qualität. Nach der Reform des Weingesetzes steht nun die Herkunft des Weines im Mittelpunkt. Denn aus manchen Lagen kann auch bei hohem Zuckergehalt kein Spitzenwein hervorgehen. Kabinett, Spätlese oder Auslese haben als Qualitätsbezeichnungen somit ausgedient, nun soll eine vierstufige Herkunftspyramide Aufschluss über die Qualität eines Weines geben. Diese reicht von einem "allgemeinen" Landwein aus Deutschland über einen Regionalwein und einen Ortswein bis hin zum Lagenwein, der höchsten Qualitätsstufe, die spezifische abgrenzbare Weinbergslagen– z.B. Trittenheimer Apotheke - erfasst. Je kleiner und somit genauer bezeichnet also das Herkunftsgebiet, desto höher die Güte des Weins.

Das neue Weinrecht im Radioreport Recht:

Hintergründe vor allem wirtschaftlicher Natur – Verbraucher merken unter Umständen nur wenig

"Im Grunde gleicht man sich dem romanischen Recht an, das im EU-Recht auch schon länger verankert ist", so SWR-Weinexperte Werner Eckert. Hierdurch sollen deutsche Weine auf dem internationalen Markt vergleichbarer und somit wettbewerbsfähiger sein. Denn der deutsche Weinexport ist seit Jahren rückläufig und auch die Deutschen selbst trinken öfter ausländische als heimische Weine. Deshalb soll das neue Weinrecht auch dem Verbraucher Orientierung am Weinregal leichter und transparenter machen.

Geteiltes Echo bei den Branchenvertretern

Bei den Weinproduzenten stößt die Novellierung des deutsche Weinrechts auf ein geteiltes Echo. Viele Winzer-vor allem Qualitäts- und Prädikatswinzer- orientieren sich bereits am romanischen Modell und begrüßen die Reform. Denn einzelne momentan etikettierte Lagen seien in Wirklichkeit riesig, der Verbraucher könne hierhinter eine Qualität vermuten, die faktisch gar nicht gegeben sein. Das neue Weinrecht helfe dem Verbraucher, die Wertigkeit einzelner Weine zielsicher zu erkennen. Bei größeren Kellereien oder den z.B. in Baden-Württemberg traditionell öfter vertretenen Winzergenossenschaften stößt die Reform hingegen auf Kritik. Sie befürchten Absatzeinbrüche, da bestimmte und am Markt bereits etablierte spezifische Herkunftsbezeichnungen dürften nun nicht mehr auf den Etiketten erscheinen, da das Anbaugebiet zu groß sei. Grade für Regionen mit vielen großflächige Lagen sei die Reform somit eher nachteilig. Einzelne sog. Großlagen wie der "Durbacher Ölberg" aus der Ortenau werden somit "nach 800 Jahren zumindest auf dem Etikett verschwinden. Das tut natürlich weh, weil es eine Riesentradition ist", so Stefan Danner, Pressesprecher der Ortenauer Winzergenossenschaften.