Mit einem einfachen Smartphone-basierten Ticket-System soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Baden-Württemberg erleichtert werden. Das System soll ab dem Frühjahr stufenweise starten. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) unterzeichnete dafür am Montag mit den 22 Verkehrsverbünden, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie der Baden-Württemberg-Tarif-Gesellschaft eine Kooperation zur Einführung eines durchgängigen Ticket-Systems. Das System soll es dem Fahrgast ermöglichen, sich zu Beginn seiner Reise mit einer App anzumelden. Am Ziel meldet er sich wieder ab. Abgerechnet wird elektronisch und zum besten Preis. "So wird die Nutzung von Bussen und Bahnen im ganzen Land leicht gemacht", begrüßte Hermann das neue Ticket-System. "Man muss sich keine Gedanken mehr machen, welcher Fahrschein der richtige und günstigste ist." Der ÖPNV werde komfortabler. Zugleich werde ein weiterer Schritt zum "Mobilitätsland Baden-Württemberg" getan, so der Minister.