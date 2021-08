per Mail teilen

Im kommenden Schuljahr können Eltern ihre Kinder nicht mehr formlos vom Präsenzunterricht befreien. Ausnahmen gibt es nur noch mit ärztlicher Bestätigung.

Laut einer Anordnung des Kultusministeriums müssen Eltern nach den Sommerferien Mitte September ein ärztliches Attest vorlegen, wenn sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken - zum Beispiel weil sie Sorge haben, dass sich der Nachwuchs mit dem Coronavirus ansteckt.

Ärztliches Attest muss Ausnahme begründen

Das Ministerium hatte sich in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, an die Schulen im Land gerichtet: Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) formuliert darin die Sorge, in der Pandemie genau die Schülerinnen und Schüler zu verlieren, für die der Präsenzunterricht besonders wichtig wäre.

Laut aktueller Corona-Verordnung Schule können sich Kinder und Jugendliche, die oder deren Angehörige mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf zur rechnen hätten, künftig nur noch mit einem ärztlichen Attest vom Unterricht befreien lassen.

Kultusministerin Schopper (Grüne) rechnet mit Ansteckungen, aber nicht mit schweren Verläufen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Notfalls bringt die Polizei den Nachwuchs zur Schule

Damit greifen die Regelungen, die schon vor der Pandemie galten. Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht schwänzten, konnten "zwangsvorgeführt", also von der Polizei abgeholt und in den Unterricht gebracht werden. In manchen Fällen wurde auch ein Zwangsgeld erhoben. Aus dem Kultusministerium heißt es dazu, es handele sich um extreme Fälle, die selten vorkommen.

Schopper: "Delta wird sich in den Schulen breitmachen"

Kultusministerin Schopper rechnet dabei durchaus damit, dass sich viele ungeimpfte Kinder und Jugendliche mit der aggressiveren Delta-Variante anstecken werden, sagte sie Mitte Juli. "Delta wird sich in den Schulen breitmachen, da muss man sich nichts vormachen." Allerdings zeichne sich ab, dass es bei Schülern nur leichte Verläufe wie Husten oder Schnupfen gebe. Es sei übertrieben, an Schulschließungen zu denken, wenn Kinder und Jugendliche im Wesentlichen "einen Packen Taschentücher" bräuchten. Zwar müsse man noch genau schauen, ob es sogenannte Long-Covid-Folgen bei Jüngeren gebe. Sie sei aber zuversichtlich, dass die Delta-Variante dort niemanden "niederstrecke".