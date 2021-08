Bis 2040 will Baden-Württemberg 90 Prozent seines CO2-Ausstoßes einsparen. Vor der Sommerpause soll der Landtag über einen Gesetzentwurf beraten.

Die baden-württembergische Landesregierung will noch vor der Sommerpause das neue Klimaschutzgesetz mit einer Solarpflicht für Neubauten in den Landtag einbringen. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) kündigte am Dienstag in Stuttgart an, sie werde die Eckpunkte des Gesetzes noch an diesem Tag mit der grün-schwarzen Koalition besprechen. Darin sollten auch ehrgeizigere Ziele zur Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase verankert werden.

Unter anderem sollen Eigentümer künftig verpflichtet werden, eine Solaranlage auf privaten Neubauten und Objekten, die grundlegend saniert werden, zu installieren. Walker hatte zuletzt erklärt, sie rechne damit, dass die Solarpflicht Anfang 2022 in Kraft treten kann. In Baden-Württemberg werden immer mehr Solaranlagen gebaut. Die Leistung neu errichteter Anlagen lag 2020 um ein gutes Drittel höher als im Jahr davor. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz will Baden-Württemberg seinen CO2-Ausstoß bis 2040 statt wie bisher geplant bis 2050 um 90 Prozent senken.

In Esslingen am Neckar wurde Ende Juni das weitestgehend klimaneutrale Viertel "Neue Weststadt" mit 450 Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen eröffnet. Es gilt als Vorzeigeprojekt für eine klimagerechte Stadtentwicklung:

Windkraftausbau ebenfalls Thema im Kabinett

Die Umweltministerin kündigte außerdem an, dass das Kabinett auch über eine Vorlage zum Ausbau der Windenergie beraten wolle. Grüne und CDU hatten sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, in den kommenden Jahren bis zu 1.000 Windräder aufzustellen. Jede zweite Anlage soll in einem Staatswald errichtet werden. Ende 2020 waren im Land 731 Windkraftanlagen in Betrieb.