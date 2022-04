Neues Hochwasserportal des Landes soll Flutkatastrophen vorbeugen

Wie informiere ich mich bei einem Hochwasser richtig?

Bei einem Hochwasser sollten Betroffene die wichtigsten Informationen und Warnmeldungen im Auge behalten. Die App KATWARN informiert über offizielle Warnungen in der jeweiligen Region des Nutzers. Die App NINA gibt wichtige Wanrmeldungen des Bevölkerungsschutzes weiter. Die Hochwassergefahrenkarten von Baden-Württemberg zeigen die Hochwasserstände an ausgewählten Punkten an. Die Hochwasservorhersagezentrale gibt Pegelstände auch als Telefonansage unter 0721 9804 61 (oder 0721 9804 62, 0721 9804 63, 0721 9804 64, 0721 9804 65) bekannt.