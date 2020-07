per Mail teilen

Als erstes Bundesland will Baden-Württemberg ein eigenes Grundsteuergesetz erlassen. Ministerpräsident Kretschmann spricht von einem historischen Tag. Der Bund der Steuerzahler rechnet allerdings mit höheren Belastungen für Grundstückseigentümer.

Baden-Württembergs Landesregierung hat am Dienstag den Gesetzentwurf für ein Bodenwertmodell verabschiedet. Das Modell basiert auf Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. Weil die Gebäudefläche beim Bodenwertmodell keine Rolle spiele, führe neu geschaffener Wohnraum nicht zu höherer Grundsteuer, so Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). "Uns war wichtig, Wohnen nicht zu verteuern." Brachflächen in Wohngebieten sollen hingegen höher besteuert werden.

Bundesverfassungsgericht hatte Neuregelung angemahnt

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte der Bund im vergangenen Jahr ein neues Grundsteuergesetz beschlossen, den Bundesländern aber freigestellt, mit einer Öffnungsklausel davon abzuweichen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach daher von einem "historischen Tag", weil das Land erstmals ein eigenes Steuergesetz auf den Weg bringe. Der Entscheidung waren lange Diskussionen um die Berechnungsmethode vorangegangen.

In das Bundesmodell fließen neben Grundstücksfläche und Bodenrichtwert auch noch Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und Gebäudealter mit ein. Dafür konnten sich Grüne und CDU in Baden-Württemberg aber nicht begeistern. Das neue Gesetz sei einfach, bürokratiearm und transparent, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Es sei aber unvermeidlich, dass es durch die neue Regelung auch Verlierer gebe - nämlich die, die mehr zahlen müssten.

Bund der Steuerzahler rechnet mit Mehrbelastungen

Der Bund der Steuerzahler rechnet allerdings damit, dass die geplante Bodenwert-Berechnung in besonders vielen Fällen zu höheren Belastungen führe und kündigte eine Musterklage an. Landeschef Zenon Bilaniuk hatte bereits Anfang Juli auf aktuelle Beispielberechnungen des Verbands für zehn Kommunen im Land verwiesen. Zwar sei bei der Diskussion immer wieder die Absicht bekundet worden, eine ausgeglichene Lösung anzustreben, dies könne aber nur gelingen, wenn die Gemeinden bei der Festlegung der neuen Hebesätze ab 2025 mitmachten. "Dies dürfte wegen der langwierigen Folgen der Corona-Krise eher ein Wunschdenken sein", so Bilaniuk damals.

Auch am Dienstag sparte er nicht mit Kritik: "Wenn dieses Konzept Realität wird, werden künftig die Besitzer eines kleinen Häuschens genauso viel Grundsteuer bezahlen wie die Besitzer einer großzügigen Villa auf einem Grundstück gleicher Größe in gleicher Lage", warnte Bilaniuk.

Neues Modell gilt ab 2025

Nach dem neuen System soll die Grundsteuer ab 2025 berechnet werden. Betroffen sind rund 5,6 Millionen Objekte, die neu bewertet werden müssen. Die Grundsteuer zahlt jeder Hauseigentümer. Die Kommunen im Baden-Württemberg nehmen derzeit daraus jährlich 1,8 Milliarden Euro ein.