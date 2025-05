Das Konklave hat US-Kardinal Robert Francis Prevost zum Papst gewählt. Er wird den Namen Leo XIV. tragen. Was sagt Baden-Württemberg zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche?

Weißer Rauch steigt am späten Donnerstagnachmittag aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle auf - der neue Papst ist gewählt. Knapp eine Stunde später zeigt sich der neue Papst der Öffentlichkeit: US-Kardinal Robert Francis Prevost (69), Leo der XIV.. Welche Hoffnungen und Wünsche richtet Baden-Württemberg an das neue Oberhaupt der katholischen Kirche?

Badens Landesbischöfin Springhart: Es braucht "Brückenbauer"

"Ich freue mich, dass der neue Papst gewählt wurde", sagte die Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden, Heike Springhart. Gerade in diesen Zeiten brauche es "Brückenbauer", so Springhart. Robert Francis Prevost US-amerikanischen Wurzeln sehe sie als "gute Voraussetzung dafür, dass auch das Zusammenwachsen in der Ökumene weiter möglich ist."

Eine der wichtigsten Aufgaben für Papst Leo XIV. werde laut Landesbischöfin Springhart, das Werk von Papst Franziskus weiterzuführen: für die Benachteiligten und für Frieden einzutreten - dafür müsse man viele Parteien zusammen an einen Tisch bringen können.

Bundeskanzler Merz gratuliert dem neuen Papst Leo XIV.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem neuen Papst Leo XIV. zu seiner Wahl gratuliert. "Zu Ihrer Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche gratuliere ich Ihnen sehr herzlich", erklärt der Katholik Merz am Donnerstag. Der Papst sei für viele Menschen "ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung".

Freiburger Erzbischof Burger: Erleichtert über rasche Papstwahl

Die rasche Wahl des neuen Papstes Leo XIV. erleichtert den Freiburger Erzbischof Stephan Burger. "Für viele Katholikinnen und Katholiken weltweit, aber auch bei uns in der Erzdiözese Freiburg, waren die vergangenen Wochen seit dem Tod von

Papst Franziskus aufwühlend", sagte Burger am Donnerstagabend. Der neue Papst

stehe vor großen Herausforderungen, habe aber auch die Chance, den

christlichen Glauben zu verkünden.

"Der neue Papst wird Brücken innerhalb der Kirche und in die Gesellschaft hinein bauen", sagte der Erzbischof. Er hoffe, dass der neue Papst innerkirchlich den von Franziskus begonnenen Weg von Dialog und Synodalität weitergeht. "Innerhalb der Kirche wird es darum gehen, unterschiedliche Positionen einzubinden."

Württembergs Landesbischof Gohl: Hoffnung auf ökumenische Offenheit

Mit der Wahl des neuen Papstes verbinden sich gerade in ökumenischer Hinsicht Wünsche und Hoffnungen, sagt der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl. "Möge Papst Leo XIV. die Impulse seines Vorgängers bewahren und sich weiterhin für ökumenische Offenheit einsetzen", so Gohl. Denn unter Papst Franziskus hätten die lutherisch-katholischen Beziehungen eine neue Qualität erreicht. Dies könne wegweisend sein für die weitere Zusammenarbeit, so der württembergische Landesbischof.

Rottenburger Bischof Krämer: Leo XIV. ganz auf Linie von Franziskus

Es sei eine große Überraschung gewesen, dass zum ersten Mal ein US-Amerikaner zum Papst gewählt wurde, sagte Klaus Krämer, Bischof Diözese Rottenburg-Stuttgart. Robert Francis Prevost sei "ein Mann, der ganz auf der Linie von Papst Franziskus liegt, aber sicher auch seine eigenen Akzente setzen wird", erklärte Krämer am Donnerstagabend in Rottenburg.

Krämer verwies jedoch auf die weltkirchliche Erfahrung des neuen Kirchenoberhaupts: "Robert Prevost hat fast seine gesamte berufliche Tätigkeit in Lateinamerika verbracht, war lange in Peru und kennt deshalb die Situation dort sehr gut." Gleichzeitig sei Prevost Vorsitzender des Dikasteriums der Bischöfe gewesen, also der Personalabteilung des Vatikans, und kenne "auch viele Bischöfe gut". Vor seiner Vatikanzeit war Papst Leo XIV. Bischof von Chiclayo in Peru.

Mannheimer Dekan Jung: Kirche muss ein Ort des Vertrauens sein

"Ich wünsche mir, dass er wirklich mit diesem Mut auch vorangeht", sagt der Mannheimer Stadtdekan Karl Jung. Papst Leo XIV solle Hoffnung geben und auf der Suche bleiben nach Frieden und Liebe, so Jung. Es gehe darum, "dass Kirche wirklich auch ein Ort ist, wo Menschen Vertrauen haben können", sagt der Dekan.

Der neue Papst wirkte auf Karl Jung bereits in seiner Ansprache überzeugt: "Für mich war das was Großartiges, auch in seiner Ansprache, dass er so viel vom Thema Frieden gesprochen hat und Liebe und Suche."

Stuttgarter Dekan Hermes zu Papst Leo: "Der Name möge Programm sein"

Robert Prevost hatten zunächst ganz wenige auf dem Zettel, sagt der katholische Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes. Er freue sich über den Namen Leo XIV, weil Leo der XIII. die soziale Ungerechtigkeit thematisiert habe. Der neue Papst kenne die Bischöfe sehr gut und sei sehr gut in der Weltkirche vernetzt. "Der Name möge Programm sein", sagt Hermes mit Blick auf die katholische Kirche in Baden-Württemberg.

Die sozialen Ungerechtigkeiten und globalen, politischen Spannungen und Ökologie - da werde er das Programm von Franziskus fortsetzen, so Hermes. Das sei auch erforderlich, weil "diese Themen für uns in Baden-Württemberg wichtig sind für die Glaubwürdigkeit". Aber auch Themen wie Gleichberechtigung und die Reform in der Kirche seien wichtig, sagt der Stuttgarter Dekan.

Pastoralreferentin Göttler-Kienzle: Papst soll Polarisierung Grenzen setzen

"Ich finde es gut, dass es ein Amerikaner ist, weil in den USA die katholische Kirche sehr polarisierend ist", sagt Christine Göttler-Kienzle, Pastoralreferentin in der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte. Gerade bei konservativen Strömungen, die einen starken Einfluss auf Social Media hätten, brauche es jetzt einen Papst, der klare Position beziehe und Grenzen setze, so Göttler-Kienzle.

Ob der neue Papst etwas für Frauen in der katholischen Kirche erreichen kann, hofft die Pastoralreferentin zwar, "aber ich glaube jetzt nicht, dass sofort die Diakoninnenweihe kommen wird oder auch das Frauenpriestertum." Göttler-Kienzle baut darauf, dass es weitergehen wird für Frauen, auch wenn sie weiß, "wie schwerfällig dieser Apparat" der katholischen Kirche ist und der Papst "ja eigentlich auch nur ein Mensch ist".

Stuttgarter Pfarrer Schwaigert: Papst ist kein Hardliner, sondern Vermittler

Axel Schwaigert ist Pfarrer der Metropolitan Community Church in Stuttgart, einer evangelischen Kirche, die einen Schwerpunkt im Bereich LGBTQ hat. Er ist froh über die Wahl des US-Kardinals Robert Francis Prevost zum neuen Papst. Er scheint jemand zu sein, der aus dem Vermitteln kommt, so Schwaigert. Der Stuttgarter Pfarrer sei froh, dass es keiner der Hardliner geworden sei, die ihre Weltanschauung durchdrücken. "Wir brauchen jemanden, der jung ist, der die Welt so versteht, wie sie ist", sagt er.