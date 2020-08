per Mail teilen

Der neue Rechtschreibe-Duden ist seit Mittwoch auf dem Markt. Mit 148.000 Stichwörtern der umfangreichste, den es je gab. Teils heftige Kritik kommt vom Verein Deutsche Sprache (VDS) und auch von der AfD in Baden-Württemberg.

1.296 Seiten ist der neue Duden dick und enthält 3.000 neue Begriffe - beispielsweise "Fridays for Future", "Mikroplastik", "Gendersternchen", "inklusiv", "Shutdown" oder "Videobeweis". Aber auch Wörter wie "Dachbegrünung", "bienenfreundlich", "genderneutral", "Pflegeroboter", "Reproduktionszahl" oder "Geisterspiel" wurden erstmals aufgenommen. Die Neuzugänge sollen die aktuelle Weiterentwicklung der deutschen Sprache dokumentieren. Die letzte Duden-Auflage stammte aus dem Jahr 2017. Trotz digitaler Versionen wurden davon 650.000 gedruckte Exemplare verkauft.

AfD hält neuen Duden für "ideologisch"

Die AfD in Baden-Württemberg kritisierte die neue Ausgabe als "Ideologiehilfe zur Durchsetzung linker Politik". Neu aufgenommene Begriffe wie "Alltagsrassismus", "rechtsterroristisch" oder "Klimanotstand" seien "ideologisch". "Kleine Gruppen" wie Aktivisten, Journalisten oder Politiker wollten der Mehrheit der Bürger verordnen, wie sie zu sprechen hätten, so der AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Bernd Gögel. Zugleich warf die AfD dem Duden vor, zu viele Anglizismen wie "Fridays for Future" oder "Hatespeech" aufgenommen zu haben.

In der neuen Duden-Ausgabe wird „korrekt“ gegendert! Auch überflüssige Anglizismen wie „Lifehack“ und „Hatespeech“ fehlen nicht. Für die #AfD ist klar: Es muss eine sprachpolitische #Kehrtwende her! Denn die #Sprache ist das Herzstück unserer nationalen #Identität. #Duden https://t.co/doVQMBhG5W Anton Baron, MdL, Twitter, 12.8.2020, 12:14 Uhr

Verein Deutsche Sprache kritisiert Gendersternchen

Der Verein Deutsche Sprache (VDS) hat die Duden-Hinweise zur geschlechtergerechten Sprache kritisiert. Der VDS-Vorsitzende Walter Krämer sagte, es müsse "endlich Schluss sein, dass Einzelne von oben herab entscheiden wollen, wie sich Sprache zu entwickeln hat". Der Duden lehne sich zu weit aus dem Fenster. "Viele Menschen nehmen das, was im Duden steht, für bare Münze und werden glauben, dass Gendersternchen und ähnliche Konstrukte echte Bestandteile der deutschen Sprache seien", so Krämer.

Duden-Redaktion weist Kritik zurück

Die Duden-Redaktion betonte demgegenüber, es gehe lediglich um "Hinweise zum gendergerechten Sprachgebrauch" sowie um eine Beschreibung der Probleme und derzeitigen Lösungsvorschläge. Die Duden-Redaktion wolle und dürfe keine Regeln vorgeben. Auch der Deutsche Rechtschreibrat habe sich noch nicht darauf verständigt.