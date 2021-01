per Mail teilen

Kai Burmeister von der IG Metall soll neuer Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Baden-Württemberg werden. Burmeister stammt aus Lübeck und ist den Angaben zufolge seit 2016 bei der Bezirksleitung der IG Metall im Land für Landes- und Industriepolitik zuständig, wo er sich schwerpunktmäßig mit dem Wandel der Automobilindustrie beschäftigt. Der Bezirksvorstand schlug den 44-Jährigen am Dienstag als Nachfolger von Martin Kunzmann vor. Kunzmann wird bei der Wahl Anfang 2022 nicht wieder antreten, seit Februar 2017 war er an der Spitze des DGB-Bezirks Baden-Württemberg. Burmeisters Stellvertreterin soll Maren Diebel-Ebers (39) werden, wie der DGB mitteilte. Die ordentliche Bezirkskonferenz, bei der sich Burmeister und Diebel-Ebers zur Wahl stellen wollen, ist für den 29. Januar 2022 geplant. Der DGB-Bundesvorstand muss der Nominierung der neuen Führungsspitze vorher noch zustimmen.