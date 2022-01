Angehende Psychologie-Studierende können ihre Aufnahmechancen an einer Hochschule in Baden-Württemberg künftig mit einem freiwilligen Test verbessern. Das sei nötig, weil die Zahl der Bewerbungen jedes Jahr bei weitem die Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze übersteige, so das Wissenschaftsministerium. Im Fach Medizin sind Studienplätze ähnlich umkämpft - dort gibt es bereits seit 2007 den Mediziniertest. Wer daran teilnimmt und gut abschneidet, kann auch ohne Abiturnote 1,0 seine Chancen auf einen Studienplatz deutlich erhöhen. Der Test fragt Wissen in Biologie, Englisch oder mathematische Fähigkeiten ab, die man im Studium braucht. Das Ergebnis soll künftig mit 20 Punkten in das Aufnahmeverfahren für einen Studienplatz einfließen. Die Abiturnote wird mit bis zu 30 Punkten angerechnet. Vorbereiten können sich die angehenden Studierenden mit Übungsmaterialien auf der Website des Auswahlverfahrens oder beim Online-Self-Assessment für den Studiengang Bachelor Psychologie. Die Gebühren zur Anmeldung betragen 100 Euro, entfallen aber in Härtefällen - etwa wenn ein Bafög-Anspruch besteht. Der neue Test soll an den Hochschulen in Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen und Ulm zum Wintersemester 2022/23 erstmals ins Auswahlverfahren einfließen. Die Anmeldefrist endet am 14. Februar.