Nutzer der digitalen Serviceplattform service-bw brauchen voraussichtlich neuen Account

Nach Ansicht der Grünen in Baden-Württemberg hat Bürokratie-Abbau aktuell oberste Priorität. Fraktionschef Andreas Schwarz erklärte in Stuttgart, seine Partei ziehe dabei mit den Unternehmen im Land an einem Strang. Überholte Vorgaben und schwerfällige Entscheidungsprozesse müssten überwunden werden, um wichtige Themen schnell voranzubringen. Das seien vor allem der Ausbau der Erneuerbaren Energien, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die Digitalisierung von Baugenehmigungen und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, so Schwarz.