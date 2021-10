Landesregierung gibt weitere Standorte für Windräder frei

Die grün-schwarze Landesregierung hat fünf Flächen für Windkraftanlagen im Staatswald des Landes ausgewiesen. Dort sollen künftig bis zu 90 neue Windräder gebaut werden, auf einer Fläche von 1.870 Hektar. Das hat das Forstministerium dem SWR bestätigt. Er nehme die Energiewende ernst, so Forst- und Landwirtschaftsminister Peter Hauk von der CDU. Deshalb sei dieser erste Aufschlag zügig erfolgt. Noch in diesem Monat werde das Angebotsverfahren für die ersten fünf Flächen eröffnet, sodass sich interessierte Investoren bewerben können. Mit rund 1.370 Hektar befindet sich die größte Fläche im Altdorfer Wald (Kreis Ravensburg). Hauk verteidigte die Wahl des umstrittenen Standorts: Es gehe darum, Windkraftstandorte zu konzentrieren, der Altdorfer Wald biete sich dafür an. Eine Energiewende, die keiner sehe, gebe es nicht. Zu den weiteren Flächen zählen der Berg Blauen im Kreis Lörrach, die Gemeinde Lichtenstein im Kreis Reutlingen, Sulz im Kreis Rottweil sowie Bad Waldsee im Kreis Ravensburg. Die grün-schwarze Landesregierung hat im Koalitionsvertrag festgelegt, in den kommenden Jahren bis zu 1.000 neue Windkraftanlagen zu ermöglichen. Anfang nächsten Jahres sollen weitere Standorte vorgestellt werden.