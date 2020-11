An Baden-Württembergs Schulen und Kitas sollen künftig Corona-Schnelltests eingesetzt werden. Die Landesregierung hat dazu ihre Teststrategie angepasst. Es gibt aber mehrere Einschränkungen.

Es sei ein freiwilliges Angebot an das Personal in Schulen und Kitas, so Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag. Pro Person sollen zwei Antigen-Schnelltests kostenlos möglich sein. Die Maßnahme ist bis zum 10. Januar befristet.

Ähnliches Angebot schon im Juli

Der Sozialminister betonte, diese Schnelltests an Schulen sollten anlassbezogen erfolgen, also bei einem begründeten Corona-Verdacht. Ein ähnliches Angebot hatte es nämlich schon zuvor gegeben. In Baden-Württemberg konnten sich Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bis November zwei Mal kostenlos testen lassen - allerdings auch ohne Symptome. Eine Fortsetzung hatte das Sozialministerium eigentlich nicht geplant. Das hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) allerdings gefordert und sogar von drei Testungen gesprochen.

Bisher waren PCR-Tests zum Einsatz gekommen. Diese gelten zwar als genauer, allerdings vergeht mehr Zeit, bis ein Ergebnis vorliegt.

Generelle Tests waren nach einer Absprache der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Ende Oktober nur für Krankenhäuser und Pflegeheime vorgesehen. Inzwischen sind aus diesem Bereich rund 17.000 Anträge eingegangen.

Hohe Infektionszahlen könnten Anpassungen zur Folge haben

Doch zu den Schnelltests an Schulen gibt es eine wichtige Einschränkung, mahnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne): Diese Strategie sei nur haltbar, wenn die Infektionszahlen sinken. Man dürfe sich nichts vormachen, warnte Kretschmann. Bei hohen Zahlen gerate die Teststrategie aus den Fugen. In diesem Falle müsse man priorisieren.

Lehrkräfte sollen anlassbezogen getestet werden. (Symbolbild) Imago imageBROKER/MichaelxWeber

Wenige Fälle an Schulen

Die Schulen im Land gelten laut Sozialministerium nicht als Infektionstreiber. Von rund 67.000 Klassen seien derzeit nur 380 in Quarantäne, außerdem seien drei Schulen geschlossen.