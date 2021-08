Nach dem Zuwachs von gut 200 Stellen in der neu gebildeten grün-schwarzen Landesregierung soll auch die Landtagsverwaltung in Baden-Württemberg deutlich ausgebaut werden. Die Gelder dafür sollen aus dem Nachtragshaushalts genommen werden. Darauf haben sich die Landtagsfraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP verständigt. Insgesamt sollen 41 neue Stellen im baden-württembergischen Landtag geschaffen werden: 23,5 für die Verwaltung, weitere 17,5 bekommen die Fraktionen für parlamentarische Berater. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) begründet den Stellenzuwachs in der Landtagsverwaltung gegenüber dem SWR mit wachsenden Herausforderungen. Neue politische Kräfte stellten die parlamentarische Demokratie und die Arbeit der Abgeordneten grundsätzlich in Frage, so Aras.