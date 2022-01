Tamm wird die 315. Stadt im Land

Baden-Württemberg erhebt die Gemeinde Tamm (Kreis Ludwigsburg) am 1. März zur Stadt. Das teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart mit. Tamm war bisher mit seinen über 12.600 Einwohnern die größte nichtstädtische Gemeinde im Landkreis. Da der Ort außerdem mit drei Schulen, acht Kindergärten und fünf Industrie- und Gewerbegebieten über eine gute Infrastruktur verfüge, habe die Landesregierung beschlossen, dem Antrag der Kommune vom vergangenen Herbst stattzugeben, so Strobl weiter. Damit gibt es jetzt unter den rund 1.100 Gemeinden 315 Städte in Baden-Württemberg. Die letzte Kommune, die zur Stadt erhoben wurde, war am 1. Januar 2020 die Gemeinde Leingarten (Kreis Heilbronn).