Wenn es in einer Region häufig kracht und bei Unfällen teure Schäden entstehen, wirkt sich das auf die Regionalklasse bei der Versicherung aus. Nun liegen die neuen Werte vor.

Regionalklassen gibt es für die KfZ-Haftpflicht sowie für Kaskoversicherungen. Je höher der Schaden in der Vergangenheit, umso höher ist die Einstufung bei den Regionalklassen. Diese wiederum sind Grundlage für die Berechnung von Versicherungsbeiträgen in einer Region. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Rund 700.000 Autofahrerinnen und Autofahrer sind künftig von schlechteren Regionalklassen in der KfZ-Haftpflichtversicherung betroffen. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mit. Steigen könnten demnach die Versicherungsbeiträge unter anderem in den Zulassungsbezirken Stuttgart, Tübingen und Calw sowie in Tuttlingen, im Hohenlohe- und Zollernalbkreis.

Bessere Regionalklassen in Heidelberg und Freiburg

Doch nicht überall haben sich die Regionalklassen verschlechtert. So verbesserten sie sich landesweit in fünf Bezirken: in Heidelberg, Freiburg und Heidenheim sowie im Main-Tauber- und Schwarzwald-Baar-Kreis. Das betrifft laut GDV rund 400.000 Autofahrerinnen und Autofahrer. Diese können nun auf günstigere Beiträge hoffen. Unterm Strich ergeben sich damit voraussichtlich Veränderungen für landesweit insgesamt rund 1,1 Millionen Autofahrerinnen und -fahrer.

Kaskoversicherungen könnten im Schnitt günstiger werden

Bei den Kaskoversicherungen gebe es fast durchweg gute Nachrichten für baden-württembergische Autofahrerinnen und -fahrer, berichtete der Verband. Von den rund fünf Millionen Kaskoversicherten wechseln demnach fast 400.000 in bessere Regionalklassen, für rund 40.000 gelten höhere Einstufungen.

Einen Überblick über die Werte in Ihrer Region gibt es bei der Regionalklassen-Abfrage des GDV.