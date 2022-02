Seit heute neue Regeln für Corona-Tests - neue Quarantäne-Verordnung in BW ab Montag

per Mail teilen

Fast täglich ändern sich zurzeit bestimmte Corona-Regeln: Seit Samstag macht der Bund neue Vorgaben für die Tests. Ab Montag schärft die BW-Regierung bei Quarantäne-Maßnahmen nach.

Für den Anspruch auf kostenlose Corona-Tests greifen seit Samstag neue Regeln: Die besonders genauen PCR-Tests gibt es künftig nur noch nach einem positiven Antigen-Schnelltest von einer Teststelle. Die angepasste Teststrategie der Bundesregierung tritt damit in Kraft. Ziel sei es, die Testkapazitäten aufgrund der aktuell stark steigenden Infektionszahlen noch gezielter als bislang einzusetzen.

Rote Warnmeldung auf der Corona-Warn-App nicht mehr ausreichend

Eine rote Warnmeldung auf der Corona-Warn-App reicht demnach nicht mehr aus, um einen PCR-Test zu bekommen - auch hier wird künftig ein positiver Antigen-Schnelltest benötigt. Um sich vorzeitig aus einer Isolierung als infizierte Person oder einer Quarantäne als Kontaktperson von Infizierten "freizutesten", sollen künftig Schnelltests reichen.

Bei Labor-Auswertungen sollen PCR-Tests von Risikopatienten und Menschen in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Praxen, Kliniken und Rettungsdiensten vorrangig zum Zuge kommen. Auch sie müssen aber zunächst einen positiven Antigen-Schnelltest haben.

Neue Quarantäne-Regeln für Beschäftigte aus kritischer Infrastruktur

Darüber hinaus tritt in Baden-Württemberg ab Montag eine neue Corona-Verordnung zur Quarantäne in Kraft. Krankenhäuser, Strom- oder Trinkwasserversorger können Beschäftigte an Schlüsselpositionen aus der Quarantäne holen, wenn die Funktionsfähigkeit des Betriebs bedroht ist. Dies gilt für Kontaktpersonen und enge Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten. Dabei dürfen die Beschäftigten selbst nicht infiziert sein, um weiterarbeiten zu können.

Mit den gelockerten Quarantäne-Regeln will die baden-württembergische Landesregierung personelle Engpässe im Gesundheitswesen oder bei Sicherheitseinrichtungen verhindern, die aufgrund der schnellen Ausbreitung der Omikron-Virusvariante entstehen könnten. Ziel ist es nach Angaben von Sozial- und Innenministerium, die Grundversorgung sicherzustellen.